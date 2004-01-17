حضور مشرف در پارلمان پاكستان موجب اغتشاش شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اولين حضور پرويز مشرف رئيس جمهور نظامي پاكستان در پارلمان اين كشور پس از به قدرت رسيدن وي در سال 1999 اعتراض گسترده نمايندگان پارلمان را دربرداشت.

جمع كثيري از نمايندگان پس از ورود مشرف به پارلمان به نشانه اعتراض به حضور وي در آن محل با كوبيدن بر روي ميزهاي خود موجب اغتشاش مجلس شدند. برخي ازمخالفان مشرف نيز در بدو ورود وي به پارلمان صحن مجلس را ترك كرند و برخي نيز با سر دادن شعارهايي مانند: " مرگ بر ديكتاتوري"،" مشرف برو" و " مشرف را نمي خواهيم" خواستار خروج وي از مجلس شدند. مخالفان مشرف امروز درپارلمان پاكستان از سوي حاميان " بي نظير بوتو" و "نواز شريف" نخست وزيران اسبق پاكستان حمايت مي شدند.

پرويز مشرف با اولين حضور خود در پارلمان بر ادامه مبارزه با تروريسم، مبارزه با گروه هاي افراطي در پاكستان و توسعه روابط با هند تاكيد كرد.