15 نقطه پر حادثه در راه های خراسان رضوی اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، ابراهیم صنیعی عصر امروز در جمع خبر نگاران گفت: تمام سعی و سیاستگذاری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی بر رفع نقاط پر حادثه در جاده های استان است.

وی افزود: برای کاهش تصادفات جاده ای تا کنون در سطح راه های استان 256 نقطه پر حادثه شناسایی شده و بر اساس الویت بندی اعتبارات برای اصلاح این نقاط اختصاص می یابد .

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت : از ابتدای کار از سال 84 تا کنون حدود 60 نقطه حادثه خیز رفع سانحه خیزی شده است .

صنیعی عنوان کرد: درسال گذشته نیز 21 نقطه پر حادثه در محورهای استان اصلاح شد .

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد : از سال 85 نیز ساماندهی تقاطعات در 129 نقطه در دستور کار قرار گرفته که تا کنون حدود 85 درصد از این تقاطعات ساماندهی شده و باعث کاهش چشمگیر تصادفات شده است .

وی احداث باندهای دوم درکاهش تصادفات را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: ایجاد راه های جدید باعث کاهش تراکم راه های استان و افزایش کیفیت سطح راه ها می شود.