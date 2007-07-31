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۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۵۴

نقش خدمات مسافرتی در توسعه سفرهای همگانی بررسی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: همایش و کارگاه آموزشی نقش دفاتر خدمات مسافرتی در توسعه سفرهای همگانی 21 مرداد ماه جاری برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل مکرمی فر عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: سومین همایش از مجموعه همایش های ملی توسعه سفرهای همگانی با هدف استفاده ازنظرات صاحب نظران و دست اندرکاران تور گردانی کشور، فراهم آوردن زمینه تعامل مدیران اجرایی دولت و دست اندرکاران تور گردانی، ترویج فرهنگ سفرهای همگانی با نظر به وضعیت سهمیه بندی بنزین و نیز ایجاد زمینه های حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های گردشگری برگزار می شود .

وی در خصوص موضوعات مورد بحث در این همایش و کارگاه آموزشی اظهار داشت: شیوه های نوین بازار یابی و تبلیغات، طراحی پکیج با توجه به ذائقه گردشگران، بررسی چگونگی تدوین و طراحی سفرهای ارزان قیمت، راهکارهای افزایش راندمان فعالیت دفاتر و زمینه مساعد برای امکان رقابت دفاتر موضوعات مورد بحث در این همایش و کارگاه آموزشی خواهد بود.

مکرمی فر خاطرنشان کرد: به شرکت کنندگان در این همایش و کارگاه آموزشی، گواهینامه مورد تائید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعطا می شود .
کد مطلب 527035

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