ضرر عرضه بنزین آزاد بیش از فواید و منافع آن است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز اهدای خون در پایگاه انتقال خون مستقر در خانه ملت ، حضور یافته بود پس از اهدای خون خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت : طرح سهمیه بندی بنزین پروژه ای عظیم و سنگین است و مسئولان اجرایی طرح حداکثر تلاش خود را در جهت اجرای مطلوب این طرح به کار گرفته اند اما نقاط اشکالی هنوز وجود دارد که باید برطرف شود .

باهنر با اشاره به بیش از ده میلیون دلار صرفه جویی از محل اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور ، این کار را در جهت منافع ملی دانست و تاکید کرد : بعضی ذائقه ها که به روال گذشته خو کرده اند باید تغییر کنند .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل هیئت هفت نفره در مجلس برای بررسی اشکالات اجرای طرح سهمیه بندی بنزین توضیح داد : این هیئت ماموریت دارد با ستاد مرکزی کنترل و مدیریت مصرف انرژی به طور دائم همکاری داشته باشد .

باهنر افزود : از آنجا که نمایندگان ملت با سراسر کشور ارتباط دارند ، مجلس بی نظیرترین نهادی است که می تواند مشکلات ناشی از اجرای این پروژه را شناسایی و به دست اندرکاران اجرای آن منتقل نماید .

وی ابراز امیدواری کرد : در آینده نزدیک مشکلات مربوط به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت کمتر شود و مردم از مزایای این کار بزرگ بهره مند گردند .

نماینده کرمان در عین حال بر این نکته تاکید کرد که با توجه به اینکه خودروها ، سوخت مورد نیاز شش ماه خود را دریافت می کنند ، مصرف کنندگان بنزین می توانند میزان مصرف خود را کنترل نمایند تا نیازی به عرضه بنزین آزاد نباشد .

باهنر همچنین به آغاز سال تحصیلی جدید از مهر ماه 86 اشاره کرد و گفت : میلیون ها دانش آموز باید در آغاز سال جدید تحصیلی در سطح شهرها جا به جا شوند و دولت باید هم اکنون تدبیری بیاندیشد تا در مهر ماه با مشکل خاصی در این زمینه مواجه نشویم .

وی باردیگر بر این نکته تاکید کرد : اگر در آینده نیازی به عرضه بنزین آزاد باشد آن گاه می توان برای آن تدبیری اندیشید اما هنوز برای تصمیم گیری در این زمینه زود است و باید کارها بیشتر جلو رود .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگاری که تاکید داشت بر اساس تبصره 13 لایحه بودجه دولت باید بنزین آزاد عرضه کند ، اظهار داشت : نظر ما این نیست و برداشت بنده از تبصره این است که دولت مجاز به عرضه بنزین آزاد است اما مکلف به این کار نشده است .

وی افزود : دولت مکلف است برای دستگاههای دولتی بنزین آزاد عرضه کند که این کار را انجام می دهد اما مکلف نیست برای مصرف مردم نیز بنزین آزاد با قیمت دوم عرضه کند .

نائب رئیس مجلس گفت : برخی مدعی هستند دولت مکلف به عرضه بنزین آزاد به مردم است و برخی دیگر معتقدند عرضه بنزین آزاد ممنوع است اما بنده هیچ یک از این دو نظریه را قبول ندارم .



باهنر با بیان اینکه قانون بودجه 1386 کل کشور و عرضه بنزین آزاد ارائه شده تا نظر همه نمایندگان ملت در این زمینه جویا شود ، خاطر نشان کرد : هر چه نمایندگان ملت تصمیم بگیرند همان درست است و باید اجرا شود .

وی در عین حال گفت که ضرر عرضه بنزین آزاد بیش از فواید و منافع آن است ؛ چرا که این کار ایجاد تورم در کشور را در پی دارد .

این عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم در خصوص گلایه های مردم از میزان سهمیه بنزین اختصاص داده شده به خودروهای شخصی اظهار داشت : مسائل نسبی است و منظور از مقدار کم مشخص نیست اما آنچه واضح است این است که پیش از سهمیه بندی بنزین ،بالای 60 درصد خودروها در کشور کمتر از 100 لیتر در ماه بنزین مصرف می کردند و میزان مصرف به طور متوسط 5/5 لیتر بنزین در روز بود .

باهنر در عین حال این نکته را متذکر شد : خودروهایی در کشور وجود دارند که روزانه 20 لیتر بنزین مصرف می کنند اما با تاکید بر اینکه این خودروها استثنا محسوب می شوند تاکید کرد : قوانین و مقررات بر اساس استثنائات تصویب نمی شود بلکه باید در فرایند قانونگذاری ، قاعده در نظر گرفته شود که در حال حاضر مصرف روزانه بنزین متوسط 3 تا 4 لیتر است .