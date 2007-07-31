  1. عکس
  2. خبری
۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۰۷

گزارش تصویری / نشست داوران یازدهمین جشن سینمای ایران ـ 1

گزارش تصویری / نشست داوران یازدهمین جشن سینمای ایران ـ 1

نشست داوران یازدهمین جشن سینمای ایران با حضور هنرمندان سینما شب گذشته در خانه سینما برگزار شد.

منوچهر شاهسواری، پرویز پرستویی

علیرضا رئیسیان، علی معلم، فرشته طائرپور

مازیار میری، کمال تبریزی، حبیب رضایی، شادمهر راستین

حبیب دهقان‌نسب

آزیتا حاجیان

ابوالحسن داودی، سیدرضا میرکریمی و ... منوچهر محمدی

نعمت حقیقی

عکس / سیدمحسن سجادی

کد خبر 527090

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار