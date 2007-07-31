گزارش تصویری / نشست داوران یازدهمین جشن سینمای ایران ـ 1

منوچهر شاهسواری، پرویز پرستویی
علیرضا رئیسیان، علی معلم، فرشته طائرپور
مازیار میری، کمال تبریزی، حبیب رضایی، شادمهر راستین
حبیب دهقاننسب
آزیتا حاجیان
ابوالحسن داودی، سیدرضا میرکریمی و ... منوچهر محمدی
نعمت حقیقی
عکس / سیدمحسن سجادی
نشست داوران یازدهمین جشن سینمای ایران با حضور هنرمندان سینما شب گذشته در خانه سینما برگزار شد.
