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۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۵۱

مدیر مسئول "اعتماد" 14 مرداد محاکمه می شود

مدیر مسئول "اعتماد" 14 مرداد محاکمه می شود

دادگاه محاکمه الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه "اعتماد" چهاردهم مرداد ماه جاری در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی صارمی و با حضور اعضای هیأت منصفه مطبوعات برگزار می شود.

نعمت احمدی، وکیل مدافع الیاس حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: پیش از این وقت رسیدگی به این پرونده برای روز 25 شهریور ماه سال جاری تعیین شده بود که در برگه اخطاریه ای که به دستم رسیده است، این وقت به 14 مرداد ماه جاری تغییر یافت، بنابر این باید روز یکشنبه هفته آینده در دادگاه حاضر و به دفاع از موکلم بپردازم.

وی در خصوص موضوع پرونده روزنامه اعتماد، گفت: الیاس حضرتی پیش از این در همین پرونده از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به تحمل 18 ماه حبس که به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمد، محکوم شد که با اعتراض ما پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد، این دیوان نیز رأی صادره را نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه بدوی (شعبه 76 دادگاه کیفری) ارجاع کرد.

کد مطلب 527094

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