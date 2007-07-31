  1. اقتصاد
صادرات 245 میلیون بشکه میعانات گازی از پارس جنوبی

بیش از 245 میلیون بشکه میعانات گازی از پارس جنوبی تاکنون به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، در آخرین مرحله از صادرات میعانات گازی تولیدی فازهای یک تا پنج جنوبی و از اسکله صادراتی پارس واقع در بندر عسلویه بیش از 190 هزار بشکه از این محصول درآمدزا و سودآور به خارج از کشور صادر شد.

با محاسبه این میزان از صدور میعانات گازی، آمار کل صادرات میعانات گازی پالایشگاه‌های پارس جنوبی از مرز 245 میلیون بشکه می‌گذرد.

بر اساس این گزارش، از این فازها تاکنون بالغ بر 148 میلیارد و 497 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده جهت تزریق به شبکه سراسری کشور، تولید شده است.

