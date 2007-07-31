گزارش تصویری / نشست داوران یازدهمین جشن سینمای ایران ـ 2

پرویز پرستویی دبیر جشن خانه سینما، کیومرث پوراحمد

فریدون شهبازیان

ابوالحسن داودی و سیدرضا میرکریمی در ردیف اول

کامبوزیا پرتوی

مجید انتظامی

امیر اثباتی، عبدالله اسفندیاری، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد