گزارش تصویری / نشست داوران یازدهمین جشن سینمای ایران ـ 2

پرویز پرستویی دبیر جشن خانه سینما، کیومرث پوراحمد
فریدون شهبازیان
ابوالحسن داودی و سیدرضا میرکریمی در ردیف اول
کامبوزیا پرتوی
مجید انتظامی
امیر اثباتی، عبدالله اسفندیاری، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد
عکس / سیدمحسن سجادی
نشست داوران یازدهمین جشن سینمای ایران با حضور هنرمندان سینما شب گذشته در خانه سینما برگزار شد.
پرویز پرستویی دبیر جشن خانه سینما، کیومرث پوراحمد
فریدون شهبازیان
ابوالحسن داودی و سیدرضا میرکریمی در ردیف اول
کامبوزیا پرتوی
مجید انتظامی
امیر اثباتی، عبدالله اسفندیاری، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد
عکس / سیدمحسن سجادی
نظر شما