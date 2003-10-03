" فيلمنامه اين فيلم بر اساس داستان كوتاه " باباي نورا" از مجموعه داستان هاي" بعد از آن شب " نوشته مرجان شيرمحمدي بازيگر سينما شكل ميگيرد."
رسول صدر عاملي در گفتگو با خبرنگار هنري " مهر" با اعلام اين خبر افزود :" در اين فيلم هم به دغدغه ها و مسائل نسل جوان مي پردازيم . "
او درباره نام فيلم نيز گفت : " مثل گذشته نام فيلم مرتبط با موضوع فيلم انتخاب و به صورت عبارتي كه در ذهن مي ماند انتخاب شده است .
بر اساس داستان كوتاه " باباي نورا"
رسول صدر عاملي فيلمنامه فيلم تازه خود را مي نويسد
"ديشب بابا تو ديدم آيدا" عنوان فيلمي ست كه صدر عاملي قصد دارد آن را بسازد . فيلم رابطه عاطفي ميان دو دختر نوجوان را به تصوير مي كشد .
" فيلمنامه اين فيلم بر اساس داستان كوتاه " باباي نورا" از مجموعه داستان هاي" بعد از آن شب " نوشته مرجان شيرمحمدي بازيگر سينما شكل ميگيرد."
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