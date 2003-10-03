رسول صدر عاملي فيلمنامه فيلم تازه خود را مي نويسد

" فيلمنامه اين فيلم بر اساس داستان كوتاه " باباي نورا" از مجموعه داستان هاي" بعد از آن شب " نوشته مرجان شيرمحمدي بازيگر سينما شكل ميگيرد."

رسول صدر عاملي در گفتگو با خبرنگار هنري " مهر" با اعلام اين خبر افزود :" در اين فيلم هم به دغدغه ها و مسائل نسل جوان مي پردازيم . "

او درباره نام فيلم نيز گفت : " مثل گذشته نام فيلم مرتبط با موضوع فيلم انتخاب و به صورت عبارتي كه در ذهن مي ماند انتخاب شده است .

