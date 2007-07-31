نمایشگاه بزرگ کتاب و علوم قرآنی در کرمان برگزار می شود

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : شهریور ماه سال جاری 800 ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه بزرگ کتاب و علوم قرآنی در استان کرمان شرکت می کنند .

مهدی محبان افزود : در این نمایشگاه 700 ناشر داخلی و یکصد ناشر خارجی شرکت خواهند کرد، حضور این تعداد ناشر و عرضه صدها عنوان کتاب در رشته های گوناگون می تواند مانند گذشته پاسخ مناسبی به نیاز اهالی فرهنگ وهنر کرمان باشد .

محبان همچنین از برگزاری نشست های تخصصی برپایی میزگردهای ادبی و سخنرانی اساتید فن در رشته های مختلف به عنوان برنامه های حاشیه ای این نمایشگاه خبر داد.