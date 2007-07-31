نمایشگاه بزرگ کتاب و علوم قرآنی در کرمان برگزار می شود

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: شهریور ماه سال جاری 800 ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه بزرگ کتاب و علوم قرآنی در استان کرمان شرکت می کنند.
مهدی محبان افزود: در این نمایشگاه 700 ناشر داخلی و یکصد ناشر خارجی شرکت خواهند کرد، حضور این تعداد ناشر و عرضه صدها عنوان کتاب در رشته های گوناگون می تواند مانند گذشته پاسخ مناسبی به نیاز اهالی فرهنگ وهنر کرمان باشد.
محبان همچنین از برگزاری نشست های تخصصی برپایی میزگردهای ادبی و سخنرانی اساتید فن در رشته های مختلف به عنوان برنامه های حاشیه ای این نمایشگاه خبر داد.
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