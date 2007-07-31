مدیر کل جدید روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسفندیار رحیم‌ مشایی در این حکم، اطلاع ‌رسانی سریع و انعکاس دقیق فعالیت‌های سازمان و برقراری سیستم مناسب و ایجاد پل ارتباطی میان کارکنان، مردم و بخش خصوصی را با مدیران واحدهای مختلف از جمله اهداف و برنامه‌های اصلی روابط عمومی برشمرده است.

در این حکم خطاب به موسوی آمده است: نظر به دانش، تعهد و تجربه‌ مفیدتان، جنابعالی را به‌عنوان مدیر کل دفتر روابط عمومی سازمان منصوب می‌کنم. مهم‌ ترین اهداف و برنامه‌های آن دفتر عبارتند از برنامه‌ریزی، سامان‌دهی و مدیریت فعالیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌یی آن سازمان، استفاده از ابزارها و امکانات متفاوت در جهت توسعه‌ مشارکت اجتماعی با توجه به اهداف سازمان و ترویج نگاه ملی نسبت به پاسداری از میراث فرهنگی و توسعه‌ گردشگری و صنایع دستی، برقراری سیستم مناسب و ایجاد پل ارتباطی میان کارکنان، ‌مردم، بخش خصوصی با مدیران واحدهای مختلف، اطلاع ‌رسانی سریع و انعکاس دقیق و صحیح فعالیت‌های سازمان، مستندسازی چندرسانه ای فعالیت‌های سازمان به منظور ارایه به‌ موقع گزارش‌ها.

بدیهی است، در این راستا همکاری سایر معاونان، ‌مدیران کل و کارکنان سازمان در جهت تحقق ماموریت‌ها و برنامه‌های فوق ضرورت دارد.

شایان ذکراست ، سید رضا موسوی متولد 1350 دارای مدرک تحصیلی لیسانس علوم ارتباطات است. وی از سال 1372 تاکنون در بخش‌های مختلف معاونت صدای جمهوری اسلامی در سمت‌های مدیر اجرایی، مدیر هماهنگی شهرستان‌ها، مدیر خبر، مدیر گروه محافل و مسابقات، مدیر روابط عمومی و مدیر تولید بخش رادیو قرآن مشغول به ‌کار بوده است.

موسوی همچنین به‌ عنوان تهیه ‌کننده در شبکه سوم سیما، شبکه جام جم، شبکه قرآن و شبکه خبر فعالیت داشته است.

پیش از این، محمدرضا مهراندیش مدیر کلی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برعهده داشت.