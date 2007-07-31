بیش از دو هزار نفر در بخش حمل و نقل مازندران مشغول می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل راه و ترابری مازندران ظهر سه شنبه در جلسه ماهیانه شورای حمل و نقل مازندران در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد افزود: با اجرای طرح های اشتغال زا و کارآفرین برای تحقق دو هزار و 801 شغل که در قانون برنامه چهارم اقتصادی کشور پیش بینی شده اشتغال ایجاد خواهد شد.

عبدالحسین بیگدلی خاطر نشان کرد: هر یک از بخش های جاده ای، دریائی ، هوائی و ریلی ئ دیگر سازمان های مرتبط باید طرح های اشتغال حوزه فعالیت خود را تهیه و جهت تصویب در کارگروه اشتغال استان به دبیرخانه ارائه نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از آغاز عملیات اجرائی پروژه احداث راه دسترسی فرودگاه دشت ناز ساری به طول شش کیلومتر خبر داد و تصریح کرد: راه جدید فرودگاه ساری در شرق شهرستان در کیلومتر 10 جاده ساری به نکاء واقع است.

به گفته بیگدلی راه دسترسی فوق ارتباط بین جاده ساری - نکا را با فرودگاه ساری برقرار می سازد. راه فوق نیز از میان باغات و شالیزارهایی که در امتداد مسیر قرار دارد عبور نموده و در انتهای مسیر خود از میان روستای شهریار کنده گذشته و به روبروی ورودی فرودگاه ساری می رسد.

وی خاطر نشان کرد: عملیات اجرائی پروژه شامل آماده سازی محور راه و اجرای عملیات خاکی بر روی جاده و خارج جاده، اجرای عملیات زیرسازی و روسازی آسفالت مسیر خواهد بود. در این محور دو دستگاه تقاطع همسطح با جاده ساری - نکاء و فلکه ورودی فرودگاه ساری و پل روگذز راه آهن و پل بزرگ رودخانه سورک احداث خواهد شد.

مدیر کل راه و ترابری مازندران با اشاره به ینکه اعتباراین پروژه 46 میلیارد ریال و زمان اجرای آن سه سال است یادآور شد: موقعیت راه دسترسی فرودگاه ساری نسبت به شبکه راه های اصلی و فرعی موجود منطقه به گونه ای است که می توان دسترسی به ابتدای مسیر را از راه اصلی ساری به نکا، دسترسی میانی را از طریق راه های محلی و روستائی موجود و دسترسی به انتهای مسیر را از طریق راه آسفالته روستائی سورک به شهریار کنده تامین کرد.

وی در پایان مجموعه اقدامات انجام یافته در محور را عملیات خاکبرداری در طول حدود یک کیلومتر، تسطیح و دکاپاژ در حدود یک کیلومتر، تسطیح و کوبیدن سطح سایگرید قبلی در طول یک کیلومتر و شن ریزی حدود 500 متر برشمرد.