  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۲۵

قتل، آدم ربایی، خرابکاری و سایه سنگین رسوایی بر ناسا

قتل، آدم ربایی، خرابکاری و سایه سنگین رسوایی بر ناسا

ناسا تیره ترین تراژدی های اخلاقی حاکم بر فعالیتهای تحقیقاتی و فضایی خود را سپری می کند. بروز قتل در یکی از مراکز فوق امنیتی ناسا، آدم ربایی فضانوردی در آستانه سفر به فضا، خرابکاری در سیستم های پروازی و پرتابی و در نهایت مستی فضانوردان بر مشکلات فنی این آژانس دامن زده تا آنجا که برخی مقامات عالی رتبه آن بر لزوم تغییر نگرش فرهنگی و در کل اعمال اصلاحاتی بنیادین تاکید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود سه ماه پیش بروز قتلی در مرکز فضایی هوستون ناسا پرده از شکل گیری برخی احساسات غیرعادی در برخی کارکنان این آژانس برداشت و به دنبال آن تدابیر امنیتی و حفاظتی در این مرکز و برخی مراکز حساس دیگر ناسا به اوج خود رسید. در آن حادثه اعلام شد که بروز چنین قتلی لزوم بازنگری در تدابیر امنیتی و حفاظتی را بیش از گذشته ضروری نشان می دهد. اما کمتر کسی به این مساله توجه کرد که بروز چنین حوادثی ریشه در برخی ناملایمات رفتاری و مشکلات و عقده های درونی طیف وسیعی از کارمندان ناسا دارد.

لیزا نواک فضانورد زن ناسا
که به اتهام آدم ربایی و تلاش برای قتل روبروست

در آن حادثه و به گفته پلیس آمریکا ویلیماز 60 ساله وارد تاسیسات ناسا در هوستون شده و بلافاصله به سوی دیوید برلی 62 ساله آتش گشود. پلیس پایان تراژدی تلخ ناسا را با خودکشی قاتل با شلیک گلوله ای به خود عنوان کرد. بی.بی.سی در بخشی از یکی از تحلیل های اخیر خود می نویسد: برخی کارمندان ناسا از ناامیدی رنج می برند. این عده معمولا به جهت لب گشودن به شکایاتی نظیر نگرانی های امنیتی و حفاظتی و مساله حقوق دریافتی، طرد شده و با خفقان مواجه می شوند.

اما این پایان ماجرا نیست. به نظر می رسد مقامات مسئول ناسا نتوانسته اند رخنه ارتباطات عاشقانه و روابط احساسی در پیچیده ترین تاسیسات تحقیقاتی فضایی را کنترل کنند. حدود 6 ماه پیش بود که یک فضانورد زن ناسا که اصالت آمریکایی دارد پس از ظنین شدن به زنی که تصور می کرد روابط پنهای با مرد مورد علاقه اش داشته است، به سراغ وی رفت تا با آدم ربایی انتقام روانی خود را بگیرد. نکته قابل توجه آن است که این زن مدت 10 سال را برای سفر به فضا انتظار کشیده بود و با برملا شدن این حادثه، تمامی فعالیتهای وی به حالت تعلیق درآمده است.

لیزا نواک 43 سال سن داشته و به عنوان یکی از اعضای ناوگان فضایی آمریکا فعال بوده است و با کشف وسایل و ابزاری نظیر چاقو و چکش در خودروی وی به نظر می رسد که وی هرگز تعادل روحی و روانی مناسبی نداشته است. حال باید تصور کرد که چنین فردی پس از حضور در فضا، جایی که بروز هرگونه حادثه ای کوچک به منزله بحرانی بزرگ برای خدمه فضاپیما یا ایستگاه فضایی به حساب می آید، تا چه حد می توانسته است به تراژدی تیره تر و غمبارتری تبدیل شود.

شان دایل معاون رئیس ناسا
به پرسش های خبرنگاران درباره رسوایی های اخیر پاسخ می دهد

اما ناسا تنها درگیر مشکلات اخلاقی و روحی و روانی فردی کارکنان خود نیست. طی ماههای اخیر بروز برخی خرابکاری های فنی در جریان عملیات های ناسا خبر از گسترش دامنه ناآرامی های درونی در بدنه درونی ناسا داده است. اخیرا یکی از اعضای ارشد ناسا اعلام کرد که خرابکاری عمدی یکی از رایانه های مدرن شاتل ایندیور خسارات زیادی به این آژانس وارد کرده است. ناسا اعلام کرده است که از هویت خرابکار مطلع شده اما بنابه دلایل امنیتی از اعلام نام وی خودداری می کند. به نظر می رسد سانسور خبری مقامات ناسا بیشتر با هدف کاهش انتقادات و خواباندن سر و صداها در سالهای پایانی عمر شاتل هاست. 

با این حال ناسا در سالهای پایانی ماموریت شاتل ها هر لحظه منتظر بروز حوادث پیش بینی نشده از هر نوع است. مستی فضانوردان ایستگاه فضایی که به دلیل استعمال بیش از حد الکل صورت گرفته زمانی رنگی تیره تر به خود می گیرد که بر اساس اعلام گروه تحقیقاتی ناسا، این فضانوردان «اجازه» پرواز را دریافت کرده بودند حال آنکه مستی آنها کامل محرز بوده است.

این رسوایی که در تاریخ مامویت های ناسا بی سابقه بوده است موجب تشکیل گروهی برای بررسی اوضاع بهداشتی و روانی فضانوردان ناسا شده است. این گروه دریافته است که فضانوردان مست ناسا تا 12 ساعت قبل از آغاز ماموریت «مست» بوده اند اما مقررات قاطع ناسا این کار را کاملا ممنوع عنوان می کند.

ناسا تاکنون برای حوادث تلخ تاریخ ماموریت های خود نظیر فاجعه چالنجر در سال 1986 و کلمبیا در سال 2003بهای سنگینی را پرداخته است اما این حوادث رنگ فنی داشته اند و شاید تا حدود غیرقابل اجتناب اما حوادثی نظیر مستی خدمه، خرابکاری عمدی در تاسیسات فنی و آدم ربایی را نمی توان بحران های اجتناب ناپذیر توصیف کرد. بروز چنین حوادث تلخی موجب شده است تا مقامات ناسا تجدید نظر و نگرش فرهنگی و ساختاری را دور از ذهن نداشته باشند. این روزها مدیران ناسا از جمله مایکل گریفین رئیس این آژانس از استفاده از فرهنگی نوین در بدنه بزرگ ناسا صحبت می کنند.

کد مطلب 527157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها