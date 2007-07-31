اخبار کوتاه از ورزش اراک

- به گزارش خبرنگار مهر در اراک، تیم‌ لرستان با کسب ‪ ۳۶‬امیتاز در مسابقات بوکس چند جانبه اراک مقام قهرمانی را کسب کرد. در این مسابقات که ‌روز گذشته با شرکت ‪ ۴۹‬بوکسور ازاستان های گلستان، همدان، کرمانشاه، لرستان و مرکزی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد، تیم‌های مرکزی و کرمانشاه به ترتیب با ۱۶‬و‪۱۲‬امتیاز دوم و سوم شدند. کاپ اخلاق این مسابقات به تیم بوکس همدان اهدا و مهرداد اسکندری مشت ‌زن وزن ‪ ۵۷‬کیلوگرم استان مرکزی به عنوان تکنیکی‌ ترین بوکسور انتخاب شد.‬

- مرحله اول مسابقات لیگ دو و میدانی استان مرکزی، انتخابی المپیک ایرانیان در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد. در این مرحله 100 ورزشکار از باشگاه های شهید شمسی پور و ماشین ‌سازی اراک و شهرهای خمین، شازند و ساوه در ‪ ۱۱‬رشته با هم به رقابت پرداختند. در پایان این مرحله در مجموع باشگاه شهید شمسی پور اراک، ساوه و ماشین سازی اراک به ترتیب اول تا سوم شدند. همچنین مرحله دوم این مسابقات جمعه آینده در اراک برگزار می شود.

- مسابقات کاراته قهرمانی جوانان و امید بانوان استان مرکزی در اراک برگزار شد. این دوره از مسابقات با شرکت 70 کاراته کار از شهرهای اراک، ساوه، شازند، آشتیان و زرندیه درسالن ورزشی کارگران اراک برگزار شد. در رده سنی جوانان مینا رفیعی و الهه فانی از کانون امام خمینی اراک، سحر جان محمدی از پنج مرداد اراک، معصومه شفیعی از باشگاه یاسمن و در رده سنی امید، معصومه اسکندری از پنج مرداد اراک، نیره مرجانی و نیره موچانی از باشگاه وحدت، راضیه علیمرادی از باشگاه الزهرا انتخاب شدند. نفرات برتر این دوره از مسابقات در رقابت های قهرمانی جوانان و امید های کشور شرکت خواهند کرد .



- مسابقات سبک شین کیو کوشین کاراته بانوان قهرمانی کشور با درخشش ورزشکاران استان مرکزی به پایان رسید. در این دوره از پیکارها که در تمامی رده های سنی در شهرستان نور مازندران برگزار شد، بانوان کاراته کار استان مرکزی با کسب 20 مدال طلا، نقره و برنز به مقام قهرمانی دست یافتند. در این مسابقات، ورزشکاران بخش کمیته در وزن های مختلف مدال های تیم استان مرکزی را کسب کردند. همچنین در قسمت کاتا، بهاره فرخی از استان مرکزی قهرمان شد، محدثه مداح و مبینا رضایی به مدال نقره دست یافتند و مریم اسکندری مدال برنز این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.