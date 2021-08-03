اعضای شورای مرکزی دستیاران و دانشجویان دکتری پزشکی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، نشست مجمع دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی با حضور مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت به منظور برگزاری انتخابات شورای مرکزی و انتخابات عضو دانشجویی هیات نظارت بر شوراهای صنفی برگزار شد و برگزیدگان معرفی شدند.

در این جلسه ۱۸ نفر از نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و هیات نظارت هر کدام به مدت سه دقیقه، در خصوص برنامه‌های خود در این شورا و همچنین پیشنهادات و راهکارهای حل مشکلات صنفی و رفاهی جامعه هدف، سخنرانی کردند.

لزوم کاهش سخت‌گیری‌ها در برگزاری آزمون‌های متعدد دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی در ایام کرونا، ارتقای حقوق و مزایا برای دانشجویان دکتری تخصصی به اندازه دستیاران، ساماندهی و ارتقای سطح کیفی اسکان و خوابگاه‌های دانشجویی و لزوم ارائه خوابگاه به دانشجویان دارای تحصیلات تکمیلی از جمله مواردی بود که از سوی نامزدها در این جلسه مطرح شد.

ارتقای حقوق و حق‌الزحمه‌ رزیدنت‌ها و همچنین ارائه تسهیلات بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی برای جامعه هدف، لزوم افزایش وام‌های ضروری و وام ودیعه مسکن برای دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی، لزوم ارائه تسهیلات فرهنگی از جمله بن کتاب به دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دیگر مباحث مطرح شده از سوی کاندیداها بود.

ارائه وام‌ ازدواج برای دانشجویان متاهل، ساماندهی تعداد و نوبت‌ کشیک ماهانه رزیدنت‌ها، لزوم تمهیدات لازم برای دفاع راحت‌تر پایان نامه دکتری تخصصی، افزایش کمک هزینه تحصیلی و لزوم پرداخت کارانه و اضافه‌کاری برای رزیدنت‌ها، تاکید بر حل مشکلات معیشتی، رفاهی و آموزشی دستیاران، لزوم اصلاح اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها از دیگر موارد مطرح شده بود.

در این نشست، به دلیل محدودیت‌های کرونایی، تنها ۵ نفر از کاندیداها به صورت حضوری حضور داشتند و مابقی افراد از طریق فضای مجازی، به بیان نظرات، مشکلات و پیشنهادات در خصوص مسائل مربوط به وضعیت رفاهی، معیشتی و آموزشی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی پرداختند.

در ادامه نشست انتخابات شورای مرکزی دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی وزارت بهداشت در قالب فضای مجازی و از طریق نرم‌افزار در حضور مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت و معاون اداره کل دانشجویی، اعضای نامزد حاضر در جلسه و کارشناسان اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد.

در نهایت ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و یک نفر به عنوان عضو دانشجویی هیات نظارت بر شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی انتخاب شدند.

اسامی برگزیدگان انتخابات شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی: دکتر علی سلحشور (دانشگاه علوم پزشکی مازندران)، دکتر هومان پارسایی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)، دکتر امیررضا اسفندیاری (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، دکتر احسان آدینه‌وند (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، دکتر فاطمه رحمانیان (دانشگاه علوم پزشکی جهرم)، دکتر هادی صادق زاده (دانشگاه علوم پزشکی تبریز)، دکتر احسان دادگستر (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان).

دکتر امیر سلطانی اسمعیلی دبیر شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان عضو دانشجویی هیات نظارت بر شوراهای صنفی انتخاب شد.

ناظر انتخابات دکتر سمیرا جلالی نژاد دبیر شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود.