اخبار كوتاه اجتماعي

* با راه اندازي پايگاه اينترنتي مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ، سيزدهمين بانك اطلاعاتي اين پايگاه با عنوان " جوامع و مراكز " نيز به آن افزوده شد . كاربران مي توانند براي استفاده از اين سايت به آدرس ( www. iranwomen . org) مراجعه كنند .

* شركت راه آهن شهري تهران و حومه اعلام كرد : به منظور صرفه جويي در وقت مسافران عرضه انبوه كارت بليت در ايستگاه هاي بزرگ مترو شروع شده است .

* طي حكمي از سوي وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ، دكتر منصور قناعي به رياست دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي - درماني گيلان منصوب شد .

* وزارت آموزش وپرورش با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد دريافت وجه اجباري براي ثبت نام دانش آموزان در مدارس ممنوع است اما خانواده ها در صورت تمايل مي توانند مبالغي را براي كمك به مدارس در نظر بگيرند .

*به گزارش دادگستري كل استان تهران ، شب گذشته تعدادي از اراذل و اوباش كه در ميان آنها چند زن ولگرد نيز حضور داشتند و براي مردم ايجاد مزاحمت مي كردند توسط ماموران انتظامي و امنيتي كرج دستگير شدند .

* به گزارش وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكي بر اساس ضوابط تاسيس و بهره برداري آزمابشگاههاي غير دولتي ، كنترل مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي منقاضيان واجد شرايط مي توانند از تاريخ 1/5/82به منظور تكميل فرمهاي مربوطه به ادارات كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو و با مديريت هاي غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي مراجعه كنند .

* وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد امسال 400ميليارد ريال براي درمان افراد بي بضاعت هزينه مي كند . ضمن اينكه اين وزارت خانه در سال گذشته 80 ميليارد ريال در قالب فرانشيز ، 60 ميليارد ريال به منظور جذب پزشك به مناطق محروم ، 150 ميليارد ريال نيز براي كاهش حق فرانشيز بيمه روستاييان و 145ميليارد ريال براي بيمارستانهاي مناطق محروم هزينه كرده است .

*اعضاي شوراها و شهرداران تهران و قم امروز با هم ديدار كردند . در اين ملاقات بر نقش مجمع مشورتي كلان شهرها بر انتقال مشكلات خود به دولت ، مجلس و ساير مسئولان و ارگانها تاكيد شد .