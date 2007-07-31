اخلاق معلول عقل آدمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم و مدیر گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، در تدریس اولین جلسه درس فقه پزشکی با اشاره به این نکته که مکاتب مختلفی در مبحث اخلاق مطرح شده‌اند گف : اخلاق منشأ یافته از عقل آدمی است، تجلی خدا و سایه خداوند و نشانه او در انسان تعقل آدمی است. انسان با تعقلش خدایی می کند. لذا اخلاق از بالاترین مراتب عقل آدمی می باشد. به عبارت بهتر مرتبه برین عقل، اخلاق است. اخلاق و فقه کاملاً در ارتباط با یکدیگرند. اگر شخصی اخلاقی عمل کند باید به فقه عمل کرده باشد. نمی توان فقه را گذاشت و در عین حال عمل اخلاقی انجام داد. شخصی که اخلاقی عمل می کند فقهی عمل کرده است و لابالعکس؛ می تواند فقهی عمل کند و اخلاقی عمل نکرده باشد.

دکتر محقق داماد با اشاره به این نکته که اخلاقی، غیر اخلاقی و ضد اخلاقی واژگانی کاملاً متفاوتند گفت : ممکن است با فقهی عمل کردن، عمل ضد اخلاقی انجام داده نشود بلکه عمل غیر اخلاقی باشد. به طور مثال اگر شخصی احیاناً دروغ بگوید یک عمل ضد اخلاقی انجام داده است و اگر راست بگوید یک عمل اخلاقی و اگر ساکت بماند، عملی ضد اخلاقی مرتکب نگردیده است. این که عملی اخلاقی انجام نشده است و همچنین عملی ضد اخلاقی نیز صورت نپذیرفته است، شایان توجه و واجد مرزی دقیق است.

وی تصریح کرد: برخی معتقدند دینی که شریعت ندارد اخلاق ندارد به این دلیل که همه اعمال بشری داخل در یکی از احکام پنج گانه هستند لذا اخلاقیات همان مستحبات و مکروهات بوده و اخلاق جدای از این موارد نیست. لکن این عقیده مورد پذیرش ما نیست. اخلاقیات شامل خیلی از مواردی می شود که درخصوص آنها به هیچ وجه نص شرعی نداریم وحکم عقلی برایش وجود دارد. آنچه در قلب انسانها می گذرد آن اخلاق است لذا بنده این را قبول ندارم که اصلاً دینی را که شریعت دارد اخلاق ندارد. اخلاق چیزی جدا است.

دکتر محقق داماد معتقد است: کرامت اخلاقی آن جایی است که از قلب سرچشمه می گیرد و برای رقاء نفسانی بشر است. رقاء نفسانی بشر هدف فقیه نیست. هدف فقیه صحت و بطلان اعمال است. دایره اخلاق وسیع تر است. عمل ننمودن به احکام شرعی خلاف اخلاق باید باشد. به طور مثال انسان باید قوانین مملکتی را رعایت کند این حکم اخلاق است لذا شما هنگامی از چراغ قرمز عبور می کنید با دو حکم مخالفت کردده اید . بدین علت که دایره حکم اخلاقی اوسع از حکم قانونی است. هنگامی که خلاف قانون عمل می شود، خلاف اخلاق عمل شده است: نکته دوم عبارت است از قضیه تعارض عقل و عشق در سلوک الی الّله و معرفت. مسئله عمل بین من و شما نیست اخلاق در رابطه عمل بین انسانهاست.اما عشق و عقل که در عرفان مطرح است آن در سلوک الی الله مطرح می باشد. دو مکتب در این مورد وجود دارد .یکی مکتب مورد معرفی فلاسفه است که تعقل نام دارد و معتقد به رسیدن به خداوند از طریق تفکر انسان می باشد.عرف می گوید که تفکر یک عصای شکسته و یک مرکب دیرپا است و مرکب تندروتر محبت است. اگر از ابتدا عشق به خداوند پیدا کنید همان عشق «پیدا شده و آتش به همه عالم» می زند.

دکتر محقق داماد افزود: بحث دیگر این است که انسان نمی تواند با تقلید دینی را بپذیرد. با تقلید نمی توان خداپرست شد. باید توجه داشت که خداپرستی ما باید براساس تعقل باشذ. ما نمی توانیم بر پایه تقلید از آباء و اجداد خداپرست شویم.بلکه باید بر پایه معرفت، بنیادهای دینی خود را محکم سازیم. به علاوه هنگامی که پایه های اصول اعتقادی مان را با عقل تبدیل کردیم و فرستاده خداوند، دستوراتی را از جانب وی به ما داده، باید آن را بپذیریم. و ندانستن خویش را، ضد عقلی بودن این دستورات قلمداد ننماییم. لکن بدیهی است پیغمبران برای عدم استفاده انسان از قوه تعقل فرستاده نشده اند بلکه صرفاً مواردی را که انسانها در درک آن عاجزترند به وی متذکر می شوند.

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم در پایان با طرح این پرسش که آیا می توان دین نداشت و در عین حال اخلاقی بود گفت : خیر، دینداری شکر منعم است و خود قاعده عقلی است. سپاسگزاری از منعم قاعده اخلاقی است. لذا اطاعت از احکام دینی خود قاعده ای اخلاقی است.