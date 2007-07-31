به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد گروه تولید فیلم به تهران بازگشته تا فروزش از هفته آینده در استودیو صدا کار تدوین فیلم خود را به یکی از تدوینگران سینمای ایران بسپارد.

وی با به تصویر کشیدن داستانی عاشقانه از عشقی فرازمینی بین دو نوجوان به نام‌های هامون و دریا در پنجمین اثر بلند سینمایی خود پس از فیلم‌های "کلید"، "خمره"، "مرد کوچک" و "بچه‌های نفت" فیلمبرداری این اثر را پس از حدود دو ماه و نیم، روز هشتم مرداد در روستای تیمنک تربت جام به پایان رساند.

گروه فیلمبرداری "هامون و دریا" از 31 خرداد کار خود را در نیاسر کاشان آغاز کرد و تصاویری دیدنی از آئین سنتی گلابگیری را به تصویر کشید. پس از آن گروه به تربت جام رفت و در فضای کویر ایران جلوه‌هایی ناب از زیبایی‌های طبیعی سرزمین ایران را ضمیمه داستانی بر اساس کتاب "هامون و دریا" نوشته عباس جهانگیریان و فیلمنامه فروزش کرد.

داستان این فیلم قصه هامون نوجوانی دوتارنواز است که به همراه مادربزرگش در روستایی زندگی می‌کند و بین او و دختر عمویش دریا عشقی فرازمینی جاری است. تا اینکه بیماری دختر قالیباف روستایی هامون و تعدادی از نوجوانان روستا را به کویر می‌کشاند تا آنها با گذر از ‌آن مسیر پرخطر برای دریا دارو تهیه کنند و عشق واقعی این دو دلباخته معنا پیدا کند.

محمد طلوع مدیر تولید، محمدرضا کریمی صارمی مجری طرح، برزو نیک‌نژاد برنامه‌ریز، تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، پیام سوری طراح صحنه و لباس، آفرین صادقی طراح چهره‌پردازی، محمدصالح کرمانی صدابردار‌، محسن روزبهانی مسئول جلوه‌های ویژه، علی رفیع‌پور عکاس، یلدا مقری منشی صحنه‌ و ... در تولید "هامون و دریا" همکاری کرده‌اند که کانون پرورش فکری تهیه‌کننده آن است.