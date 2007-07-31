شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران رحلت آیت الله مشکینی را تسلیت گفت

به گزارش مهر، در بخشی از اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران آمده است: روح عرشی آیت الله مشکینی به ملکوت اعلی پیوست و مردم ولایت مدار مازندران را همانند مردم دیگر نقاط ایران اسلامی غرق در ماتم و اندوه کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران،استاندار مازندران، نمایندگان مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان استان هم در پیام های جداگانه ای رحلت جانسوز استاد فقه، معلم اخلاق، مدافع حریم عصمت و طهارت را به محضر مبارک ولی عصر(عج) و رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام و بیت شریف معظم له و مردم شریف استان تسلیت گفتند.