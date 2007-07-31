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۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۱۰

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران رحلت آیت الله مشکینی را تسلیت گفت

ساری - خبرگزاری مهر : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در اطلاعیه ای رحلت آیت الله مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش مهر، در بخشی از اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران آمده است: روح عرشی آیت الله مشکینی به ملکوت اعلی پیوست و مردم ولایت مدار مازندران را همانند مردم دیگر نقاط ایران اسلامی غرق در ماتم و اندوه کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران،استاندار مازندران، نمایندگان مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان استان هم در پیام های جداگانه ای رحلت جانسوز استاد فقه، معلم اخلاق، مدافع حریم عصمت و طهارت را به محضر مبارک ولی عصر(عج) و رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام و بیت شریف معظم له و مردم شریف استان تسلیت گفتند.

کد مطلب 527219

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