پیاده روی پارک ملت میزبان خیابان هنر پایتخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار ، دبیر این برنامه خیابان هنر را یکی از برنامه های جشنواره تابستانی اعلام کرد و گفت : جمعی از اهالی هنر و فرهنگ با عموم شهروندان از خیابان هنر این هفته دیدن می کنند.

وی از اجرای پنج نمایش پرده خوانی، پانتومیم ، عروسکی ، میدانی و نمایش بلدیه خبرداد و افزود: "مرشد علی" آخرین نسل پرده خوانی ، به اجرای این هنر سنتی می پردازد و نفر اول جشنواره پانتومیم کشور در طول مسیر خیابان اجرای برنامه می کند و نمایش بلدیه عملکرد شهرداری را نقد می کند.

هوشیار بخش دیگر مجموعه برنامه های خیابان هنر را موسیقی سنتی کردستان عنوان کرد و گفت: کارگاههای سفال ، بافت ،نقاشی ، صنایع دستی ، نمایش ، عکاسی ، خطاطی و غیره از هنرهایی است که در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی نیز آمار بازدید کنندگان خیابن هنر را در هر خیابان حدود هشت هزار نفر اعلام کرد و گفت: در طول چهار ساعت از اجرای خیابان هنر این تعداد مخاطب از هنرنمایی به نمایش گذارده شده دیدن می کند.

دبیر خیابان هنربا اشاره به استقبال گسترده مردم افزود: پیشنهادات و انتقادات مطرو.حه و مراجعان کاربران به سایت artstreet.ir از علاقه و همراهی شهروندان خبرمی دهد.

چهارمین خیابان هنر در پیاده روی پارک ملت از ساعت 16 الی 22 ،دهم مرداد ماه میزبان علاقه مندان است.