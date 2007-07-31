توجه به رشد وتعالی شهروندان ابتدایی ترین وظیفه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان، معاون فرهنگی اجتماعی و سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، با بیان این مطلب گفت: برای ارتقای فرهنگی و معنوی مردم این دو مجموعه رسالت سنگینی بر عهده دارد و برگزاری چنین نشست هایی علاوه بر اینکه انس و همدلی را به دنبال دارد ،موجب همفکری و تبادل نظر بیشتر پیرامون محورهایی که وظایف و مسئولیت های ما را تشکیل می دهند ، می شود.

وی با بیان اینکه کارفرهنگی بدون شناخت و بصیرت ما را به نتیجه نمی رساند و از هدف دور می کند اظهار کرد: انجام همه کارها با توجه به تعالی و رشد مردم ، از ابتدایی ترین وظایف ماست و باید پیش از انجام هر کاری در مورد آن اندیشه کرد .

نوریان در ادامه افزود: در بخش های مختلف فرهنگی باید به نخبگان و اندیشه های آنان توجه کرد و برای انجام یک مدیریت درست باید کاری کنیم که در ابتدا درون مجموعه به تعالی رسیده و سپس برای بالا بردن سطح آگاهی و رشد مردم شهر تلاش کنیم.