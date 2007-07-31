به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به کارگردانی محمدرضا زهتابی و تهیهکنندگی اصغر زائری با موضوع اجتماعی برای گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه میشود. مجموعه تلویزیونی "سامیه" داستان دختری به نام سامیه را دنبال میکند که دانشجوی حقوق است و به صورت پاره وقت با کمیته امداد همکاری دارد. او یک مددکار اجتماعی است و این مسئله باعث میشود هر بار با ماجراها و وقایع مختلف در رابطه با مددجویان خود رو به رو شود.
این مجموعه در 19 قسمت 45 دقیقه ای تولید میشود و آنته فقیه نصیری، جعفر دهقان، محمد کاسبی، فرامرز صدیقی، ثریا قاسمی، امید زندگانی، سولماز غنی و کیوان محمود نژاد بازیگران اصلی آن هستند. تصویربرداری مجموعه "سامیه" چهار ماه به طول میانجامد و تاکنون 20 درصد از کار تصویربرداری شده است.
- سری سوم مجموعه تلویزیونی "کلانتر 3" پاییز امسال تولید می شود. این مجموعه که به نویسندگی و کارگردانی محسن شامحمدی ساخته میشود، سعی دارد ماجراهای پلیسی، جنایی و معمایی را در قالب یک مجموعه داستانی به نمایش بگذارد. تاکنون حضور ایرج نوذری در نقش کلانتر در این مجموعه قطعی شده است.
این مجموعه به تهیهکنندگی اصغر زائری برای گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما تولید میشود. تاکنون دو سری از مجموعه تلویزیونی "کلانتر" تولید شده و طی سال های گذشته از شبکه اول سیما پخش شده است.
