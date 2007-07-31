  1. استانها
۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۵

فعالیت های اداره ارشاد کردستان حول قرآن و مسجد است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: رویکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان حول قرآن و مسجد است.

دبیر هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان در گفتگو با خبرنگار افزود: در گرامیداشت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی توجه به آموزه های قرآن می تواند بسیاری از معضلات و مشکلات روزمره انسان امروزی را از میان بردارد.

منصور ایمانی به اختتامیه جشنواره مسابقات قرآنی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: با پایان این جشنواره نفرات برتر در رشته های مختلف مشخص شده و جهت شرکت در مسابقات سراسری که در استان قزوین برگزار می شود، معرفی می شوند.

وی نفرات برتر رشته های مختلف را به این شرح اعلام نمود: رشته قرائت: سجاد عزیزی پور ازشهرستان بیجار، رشته اذان: مجید آقا علی از شهرستان قروه ، رشته حفظ: فواد فلاتی از شهرستان سنندج، رشته مفاهیم: خبات ساعدی از شهرستان سنندج، رشته ترتیل خوانی: مسلم گلباغی از شهرستان سنندج.

کد خبر 527241

