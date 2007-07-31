فعالیت های اداره ارشاد کردستان حول قرآن و مسجد است

دبیر هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان در گفتگو با خبرنگار افزود: در گرامیداشت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی توجه به آموزه های قرآن می تواند بسیاری از معضلات و مشکلات روزمره انسان امروزی را از میان بردارد .

منصور ایمانی به اختتامیه جشنواره مسابقات قرآنی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: با پایان این جشنواره نفرات برتر در رشته های مختلف مشخص شده و جهت شرکت در مسابقات سراسری که در استان قزوین برگزار می شود، معرفی می شوند .