احتمال لغو وضعیت تعلیق مرادی و سخندان وجود دارد

به گزارش خبرنگارمهر، درصورتی که مرادی و سخندان بتوانند درآزمون داوری فیفا اواخرماه آگوست (اوایل شهریور) به حد نصاب های لازم دست یابند و نمرات قبولی کسب کنند، مسئله محرومیت این دو داور بین المللی فوتبال کشورمان منتفی خواهد شد.



البته تلاش ها و رایزنی های صفایی فراهانی و مسعود مرادی درحاشیه نشست اعضای کمیته مسابقات AFC درتغییر جو منفی علیه این دو داور باتجربه فوتبال کشورمان بی تاثیرنبوده است.



مسعود مرادی و رضا سخندان داور و کمک داور فوتبال ایران به دلیل قضاوت ضعیف بازی قطر و امارات در چهاردهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا تا اطلاع ثانوی از ادامه قضاوت محروم شدند.

