احتمال لغو وضعیت تعلیق مرادی و سخندان وجود دارد

به گزارش خبرنگارمهر، درصورتی که مرادی و سخندان بتوانند درآزمون داوری فیفا اواخرماه آگوست (اوایل شهریور) به حد نصاب های لازم دست یابند و نمرات قبولی کسب کنند، مسئله محرومیت این دو داور بین المللی فوتبال کشورمان منتفی خواهد شد.
البته تلاش ها و رایزنی های صفایی فراهانی و مسعود مرادی درحاشیه نشست اعضای کمیته مسابقات AFC درتغییر جو منفی علیه این دو داور باتجربه فوتبال کشورمان بی تاثیرنبوده است.
مسعود مرادی و رضا سخندان داور و کمک داور فوتبال ایران به دلیل قضاوت ضعیف بازی قطر و امارات در چهاردهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا تا اطلاع ثانوی از ادامه قضاوت محروم شدند.
با وجود وضعیت تعلیق مسعود مرادی و رضا سخندان از سوی AFC احتمال لغو تعلیق این دو داور و کمک داور بین المللی فوتبال کشورمان وجود دارد.
به گزارش خبرنگارمهر، درصورتی که مرادی و سخندان بتوانند درآزمون داوری فیفا اواخرماه آگوست (اوایل شهریور) به حد نصاب های لازم دست یابند و نمرات قبولی کسب کنند، مسئله محرومیت این دو داور بین المللی فوتبال کشورمان منتفی خواهد شد.
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