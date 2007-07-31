به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد جلسه پرسش و پاسخ این نشست که هر دو هفته یکبار به همت حوزه سینمای معناگرا فارابی برگزار می شود، پس از نمایش فیلم با حضور مسعود ثابتی و عزیزالله حاجی مشهدی برگزار می شود.



داستان این فیلم 100 دقیقه ای که تولید سال 2005 است، درباره کودکی به نام شارلی است که از ماکت هواپیمایی که از پدرش دریافت کرده، راضی نیست. چند روز بعد پدر فوت می کند و این ماکت در زندگی شارلی اهمیتی خاص می یابد. "هواپیما" محصول مشترک آلمان و فرانسه است و در آن ایزابل کاره، ونسان لندون و رمئو بوتاریس نقش آفرینی می کنند.



این فیلم پیش از این در بخش مسابقه فیلم های بلند بخش مسابقه بین الملل بیست و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در شهر همدان به پرده رفته است.

کد خبر 527264