تالار بزرگ یزد در متراژ 11 هزار متر مربع احداث خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام و المسلمین احمد عجمین عصر امروز طی نشستی با اصحاب موسیقی یزد افزود : این تالار مخصوص هنرمندان موسیقی و تئاتر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تالار بزرگ یزد دارای شش سالن تمرین جنبی و یک سالن عمومی است، اظهار داشت : این تالار دارای هزار نفر گنجایش خواهد بود که در منطقه امام شهر یزد احداث خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد عنوان کرد: کار مطالعاتی این تالار حدود دو سال به طول انجامیده است.

عجمین در ادامه مهم ترین مشکل هنرمندان موسیقی در یزد را نداشتن یک اتحاد منسجم بیان کرد و افزود: هنرمندان موسیقی در حال حاضر نیازمند یک تشکیلات خاص هستند.

وی اذعان کرد: هنرمندان این رشته نسبت به دیگر هنرمندان حساسیت و اهتمام خاص را به رشته خود را ندارند.

وی تاکید کرد : این اداره کل نیز از هنرمندان موسیقی حمایت مادی و معنوی خواهد نمود.

در این نشست هنرمندان موسیقی مشکلات و نظرات خود را بیان کردند.