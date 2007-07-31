آثار 40 هنرمند "منتخب نسل نو" در گالری هما

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی گالری هما اعلام کرد، این نمایشگاه برای شناختن هنرمندانی است که بعد از داوری و گزینش آیدین آغداشلو، احمد امین نظر، احمدرضا دالوند، محمد ابراهیم جعفری و کریم نصر از میان 316 هنرمند انتخاب شده اند.



به گفته مسئولان این گالری، هنرمندان بسیاری در حوزه هنرهای تجسمی از نمایشگاه "منتخب نسل نو" استقبال کرده اند و سطح کیفی آثار و نزدیکی سطح هنرمندان نشان دهنده رقابت تنگاتنگ هنرمندان جوان ایرانی در این سالهاست. این نمایشگاه از 12 تا 23 مرداد ماه در گالری هما برپاست و علاقه مندان می توانند هر روز 10 تا 13 و 16 تا 20 به نشانی خیابان ولی عصر، بالاتر از بزرگراه نیایش، کوچه رحیمی، پلاک 27 مراجعه کنند.

کد خبر 527281