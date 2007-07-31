کمیته انضباطی رای به شکست شن سا مقابل راه ساری داد

به گزارش خبرنگارمهر، درپی انصراف تیم فوتسال شن سا ازمصاف با تیم راه ساری درهفته دوم مسابقات فوتسال لیگ برترباشگاه های کشورکمیته انضباطی روز شنبه هفته جاری تشکیل جلسه داد و با استماع حرف های مدیران عامل دو باشگاه و مسئولان کمیته فوتسال اقدام به صدور رای کرد.

براساس رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم شن سا که به دلایل غیرموجه از رویارویی با تیم فوتسال راه ساری در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال خودداری کرده است دراین بازی سه بر صفر بازنده اعلام می شود و امتیازات بازی یاد شده به تیم راه ساری تعلق خواهد گرفت.

مسئولان باشگاه شن سا براساس حق قانونی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در اختیارشان قرارداده نسبت به رای صادره اعتراض کرده اند.