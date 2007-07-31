  1. ورزش
رمضانی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال اهواز شد

عبدالحمید رمضانی سرپرست فصل گذشته تیم فوتبال راه آهن به سمت رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال اهواز منصوب شد.

به گزارش خبرنگارمهر، طی حکمی از سوی علی شفیعی زاده مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز ، عبدالحمید رمضانی به عنوان رئیس سازمان فوتبال این باشگاه برگزیده شد.

رمضانی در این باره به خبرنگارمهر گفت : با توجه به تغییرات جدید درمدیریت باشگاه راه آهن و عدم اتفاق نظر در مسائل جاری باشگاه از این باشگاه کناره گیری کردم .

وی اضافه کرد: به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز داشتم از دوماه گذشته بحث حضورم دراین باشگاه مطرح بود و پس ازجدایی از راه آهن تصمیم گرفتم دوباره با استقلال اهوازهمکاری کنم که امیدوارم حضورم در این باشگاه منشاء اثر باشد.

رمضانی درباره حود وظایف خود درباشگاه استقلال اهوازگفت: مسئولیت تمامی مسائلی که در چارچوب تیم فوتبال استقلال اهوازاتفاق می افتد برعهده بنده است و تلاش خواهم کرد تا با همکاری نزدیک با کادر فنی ، بتوانیم نتایج خوب فصل گذشته را همراه استقلال اهواز تکرار کنیم.

وی در خصوص بازیکنان جدید استقلال اهواز اظهار داشت : تاکنون تعدادی از بازیکنان فصل گذشته نظیر احمد آل نعمه ، جلال کاملی مفرد ، بداوی و ... از تیم ما جدا شده اند ولی مذاکراتی را برای جذب علی میرشفیعیان ، حمید سرآبادانی ، مصطفی اکرامی ، داود حقی و حامد نورمحمدی برای پیوستن به استقلال اهواز انجام داده ایم که امیدوارم بتوانیم این نفرات را برای فصل آینده به خدمت بگیریم .  

