رمضانی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال اهواز شد

به گزارش خبرنگارمهر، طی حکمی از سوی علی شفیعی زاده مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز ، عبدالحمید رمضانی به عنوان رئیس سازمان فوتبال این باشگاه برگزیده شد.



رمضانی در این باره به خبرنگارمهر گفت : با توجه به تغییرات جدید درمدیریت باشگاه راه آهن و عدم اتفاق نظر در مسائل جاری باشگاه از این باشگاه کناره گیری کردم .



وی اضافه کرد: به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز داشتم از دوماه گذشته بحث حضورم دراین باشگاه مطرح بود و پس ازجدایی از راه آهن تصمیم گرفتم دوباره با استقلال اهوازهمکاری کنم که امیدوارم حضورم در این باشگاه منشاء اثر باشد.



رمضانی درباره حود وظایف خود درباشگاه استقلال اهوازگفت: مسئولیت تمامی مسائلی که در چارچوب تیم فوتبال استقلال اهوازاتفاق می افتد برعهده بنده است و تلاش خواهم کرد تا با همکاری نزدیک با کادر فنی ، بتوانیم نتایج خوب فصل گذشته را همراه استقلال اهواز تکرار کنیم.

وی در خصوص بازیکنان جدید استقلال اهواز اظهار داشت : تاکنون تعدادی از بازیکنان فصل گذشته نظیر احمد آل نعمه ، جلال کاملی مفرد ، بداوی و ... از تیم ما جدا شده اند ولی مذاکراتی را برای جذب علی میرشفیعیان ، حمید سرآبادانی ، مصطفی اکرامی ، داود حقی و حامد نورمحمدی برای پیوستن به استقلال اهواز انجام داده ایم که امیدوارم بتوانیم این نفرات را برای فصل آینده به خدمت بگیریم .