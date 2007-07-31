وجودم را با فرهنگ غنی ایران شناختم

به گزارش خبرگزاری مهر، این هنرمند نقاش که نمایشگاه خود را با عنوان " شیراز شهری از بهشت " با همکاری نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در محل سالن ورودی سازمان ملل برگزار کرد، پس از پایان نمایشگاه، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "تاکنون سه بار به ایران سفرکرده ام وهربار با توشه ای از یافته های عمیق فرهنگی و انسانی جدید به آمریکا بازگشته ام. بعد از حضور درایران و آشنایی با فرهنگ عمیق وغنی ایرانی، خودم را یافتم وبخش هایی از وجود خویشتن خویش را کشف کردم."



بلوم در ادامه به نقل خاطرات دیدار خود از شیراز در سال 2004 پرداخت وگفت: "وقتی به باغ ارم رفتم حس کردم از کودکی در درونم اینجا را می شناسم و احساس کردم به دنیای درونی خود و به بهشتی که از کودکی در ذهن خود داشتم سفر کرده ام. بعد از اینکه با فرهنگ وتمدن ایرانی از جمله آثار حافظ ، سعدی وعطار آشنا شدم سعی کردم به مردم آمریکا خصوصا روشنفکران کشورم توضیح دهم حافظ وسعدی وسایر شعرای ایرانی که هستند وچه می گویند."



بلوم در ادامه گفت: "فرهنگ ایرانی آنقدر عمق داشت که حتی من بعنوان یک آمریکایی متولد نیویورک بخشی ناشناخته از وجود خود را بعد از آشنائی با این فرهنگ والا دریافتم. مفاهیم عمیق ادبیات ایرانی می تواند سرمایه ای بزرگ برای بشریت باشد و امیدوارم تمامی فرهنگ های دنیا بتوانند با شناخت دقیق تر از فرهنگ و تمدن ایرانی از آن یاد بگیرند وغنا وعمق آنرا دستمایه تحولات آتی خود کنند."



این نقاش آمریکایی تاکنون سه مرتبه به ایران سفر کرده وضمن آشنایی وعلاقمندی عمیق به فرهنگ وتمدن ایرانی 27 تابلو نقاشی در زمینه فرهنگ وهنر ایرانی کشیده است. در مراسم اختتامیه نمایشگاه آثار بلوم، تعدادی از رهبران مذهبی از جمله اد مارتین و دوگ هاوستر حضور داشتند و بر نقش کلیدی مفاهیم مذهبی در ایجاد تفاهم بین انسان ها تاکید کردند. آنها در عین حال توسعه وتقویت این برنامه ها را برای فهم دقیق تر بشریت از مناسبات انسانی ضروری خواندند.

کد خبر 527289