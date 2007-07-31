به گزارش خبرنگار مهر در قم، شخصیت‌هایی چون آیت‌الله ابراهیم امینی و تنی چند از اعضای این مجلس، آیت‌الله مسعودی خمینی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله ملکوتی و نیز حجج الاسلام سید احمد خاتمی، سید‌هاشم حسینی بوشهری و محمد جواد فاضل لنکرانی با حضور در بیت مرحوم آیت‌الله مشکینی، در گذشت آن فقیه پارسا را به خانواده ایشان تسلیت گفتند.



هم اینک مراسم قرائت قرآن و روضه خوانی در بیت آن مرحوم در حال برگزاری است.

