به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان رئیس ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو درخصوص وضعیت تیمهای اعزامی به این پیکارها گفت: درحال حاضر وضعیت ورزشکاران اعزامی ازسوی ناظران کمیته المپیک درحال پیگیری است و دائما ازنوع فعالیت و میزان آمادگی ورزشکاران گزارشهای مختلفی را دریافت می کنیم که امیدواریم با جمع بندی کلی و اعزام بهترین نفرات شاهد کسب نتایج موفقیت آمیزکشورمان دردومین دوره این مسابقات باشیم.
وی اضافه کرد: در رشتههای دوومیدانی و شنا مدالهای زیادی توزیع میشود که متاسفانه ما شانس زیادی برای کسب مدال نداریم. برهمین اساس این مسابقات علاوه برکسب تجربه، میدان مناسبی برای ارزیابی رشته های غیرالمپیکی خواهد بود.
کفاشیان تصریح کرد: دررشتههای فوتسال و موی تای شانس مدال آوری کشورمان نسبت به رشتههایی مانند اسکیت، سنگنوردی و بیلیارد بیشتر است. ضمن اینکه ما ارزیابی دقیقی ازعملکرد رشته های جدید نداریم و به همین دلیل نمیتوانیم پیش بینی دقیقی برای کسب مدال داشته باشیم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک:
بازیهای ماکائو فرصتی برای ارزیابی رشته های غیر المپیکی است
مهلت اعلام اسامی تیم های شرکت کننده به دومین دوره بازیهای سالنی ماکائو فردا به پایان می رسد و کمیته ملی المپیک تا فردا لیست تیم های اعزامی به این مسابقات را اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان رئیس ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو درخصوص وضعیت تیمهای اعزامی به این پیکارها گفت: درحال حاضر وضعیت ورزشکاران اعزامی ازسوی ناظران کمیته المپیک درحال پیگیری است و دائما ازنوع فعالیت و میزان آمادگی ورزشکاران گزارشهای مختلفی را دریافت می کنیم که امیدواریم با جمع بندی کلی و اعزام بهترین نفرات شاهد کسب نتایج موفقیت آمیزکشورمان دردومین دوره این مسابقات باشیم.
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