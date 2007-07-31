حضور کاشانی در تمرین عصر امروز پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی عصرامروز در زمین شرکت واحد حاضر شد تا عملکرد بازیکنان این تیم را از نزدیک تماشا کند. در این تمرین که از ساعت 17:30 آغاز شد بازیکنان پس از گرم کردن بدن هایشان، برنامه های تاکتیکی را زیر حمید استیلی و مرزبان برگزار کردند.

محسن خلیلی هم که از مصدومیت جزئی رنج می برد زیر نظر دکتر زرینه به انجام تمرینات سبک پرداخت تا هرچه زودتر شرایط لازم را برای حضور در تمرینات گروهی بدست آورد.

تمرین عصر امروز بازیکنان پرسپولیس ساعت 19:10 دقیقه به پایان رسید و بازیکنان به هتل المپیک رفتند تا پس از دو جلسه تمرین سنگین در صبح و بعدازظهر امروز، به استخر و سونا بروند.