۹ مرداد ۱۳۸۶، ۲۱:۱۵

وزارت کشور رحلت آیت الله مشکینی را تسلیت گفت

در پی رحلت فقیه مجاهد و پارسا آیت‌الله مشکینی، روابط عمومی وزارت کشور پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است :

رحلت جانسوز فقیه مجاهد  اسوه علم و اخلاق حضرت آیت الله مشکینی "اعلی الله مقامه" اندیشمند رسالت مداری که با بیان ملکوتی و دلنشین خود جانها را تابناک می نمود و زندگی نورانی و سراسر برکت خود را منشاء آثار و برکات فراوان برای حوزه های علمیه و امت مومن و خداجو قرار داد را به پیشگاه مقدس قطب عالم امکان حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب ، مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه و امت اسلامی تسلیت می گوییم.

اگر چه فقدان این عالم ربانی و فقیه صمدانی ضایعه ای بزرگ برای امت اسلام است اما ملت شریف ایران مجاهدت های آن یار دیرینه اسلام ، انقلاب ، امام و رهبری را چه در دوران طاغوت و چه در مسئولیت های خطیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جایگاه رفیع ریاست مجلس خبرگان رهبری و امامت جمعه شهر علم و فضیلت و کانون اندیشه اسلام ناب محمدی(س) - شهر مقدس قم -  فراموش نکرده  و از الگوی سیاست ورزی تقوا مدار و حضور خستگی ناپذیر آن عالم وارسته در عرصه های دفاع از اسلام و انقلاب و پیشبرد آرمان های بلند امام پیروی خواهد کرد.

امید است آثار علمی و آموزه های علمی آن مجاهد نستوه و اسوه تقوی و فضیلت مورد بهره برداری هر چه افزونتر اهل ایمان قرار گیرد.

کد خبر 527334

