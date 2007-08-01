نشانی از پیشرفت، توسعه و برنامه ریزی در کشتی نمی بینم

رحیم علی آبادی سرپرست پیشین تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان درخصوص وضعیت فعلی کشتی به خبرنگارمهرگفت: فعلا و بنا بر برخی دلایل و سلایق با فدراسیون و تیم ملی کشتی همکاری ندارم اما این دلیل برآن نمی شود که اخبار و وضعیت روز این رشته را پیگییری نکنم.

پیشرفت کشتی و موفقیت ملی پوشان این رشته ورزشی آرزوی هرعلاقمند به این رشته است. چه برسد به من و امثال من که خود از خانواده و به عبارتی جزیی از کشتی ایران هستیم.

وی ادامه داد: درحال حاضربا توجه به درپیش بودن رقابتهای مهم جهانی باکو که ملاک گزینش المپیک نیز می باشد نمی توان اظهارنظرخاصی کرد اما تمام وضعیت این رشته را به این چند کلمه خلاصه می کنم که متاسفانه نشانه ایی از پیشرفت، توسعه و برنامه ریزی را در این رشته ورزشی نمی بینم.

پیشکسوت کشتی کشورمان با اشاره به صحبتهای اخیر سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی مبنی بر اینکه هیچ قولی برای مدال آوری شاگردانش درباکو نمی دهد تصریح کرد: لابد سیم خواه که در راس کار قرار دارد و به درستی از کم و کیف وضعیت تیم آگاه است چیزی می داند که بنا بر آن چنین اظهار نظری می کند. اما زیاد هم نمی توان از آنان انتظار داشت چرا که دراین فرصت نمی توانستند شق القمر کنند اما این را هم بدانید که کار خاصی هم انجام ندادند.

وی افزود: تیم همان تیم است و اردونشینان نیز همان قبلی ها. تنها تفاوتی که با سال گذشته داریم این است که بسیاری از پشتوانه ها و استعدادهایی که هزینه های فراوانی را برای آماده کردنشان متقبل شده بودیم بنا بر دلایلی از دست داده ایم.عابدین زاده، باوفا، ریحانی و ... مهره هایی نبودند که بتوان به سادگی از روی نام و توانایی هایشان گذشت.

وی یادآورشد: البته من حرکت آنها را در ترک مسابقات تایید نمی کنم. اما متاسفانه رفتاری با آنان صورت گرفت که فردا و پس از اتمام محرومیتشان دیگر آن شادابی ، طراوت و قابلیت را در آنها نخواهیم دید. آنان جوانند و جوانان امروزی طاقت و صبر قدیمی ها را ندارند و چنین رفتاری باعث دلزدگی و دلمردگی شان می شود. ای کاش با آنان پدرانه رفتار می شد تا امروز بطور مثال در وزن 74 کیلوگرم کارمان به چه کنم چه کنم نکشد.

علی آبادی درپایان گفت: همانطور که قبلا هم گفتم آرزویم موفقیت تیم ایران در میادین بین المللی است چرا که پیروزی آنها پیروزی من و شکست آنها شکست من است اما بعید می دانم بدون توجه به پشتوانه سازی و حمایت استعدادها بتوان از این پس کاری از پیش برد.