۹۲۰۰ دوز واکسن کرونا در دهلران تزریق شد

عبدالصاحب شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از شروع موج پنجم کرونا تاکنون ۵۶۶ نفر نمونه گیری و تست کرونا در این شهرستان انجام شده که از این تعداد ۱۳۶ نفر مثبت گزارش شده است.

وی افزود: تعداد بستری‌ها نیز روز به روز در حال افزایش است، مجموع بستری‌ها از یازدهم تیرماه تاکنون ۱۲۸ نفر بوده است.

شریفی اضافه کرد: تاکنون نیز ۹ هزار و ۲۷۸ دوز واکسن کرونا در این شهرستان تزریق شده است.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان دهلران گفت: با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور نیافتن در مکان‌های شلوغ مانع از انتقال این ویروس منحوس شویم.

هم اکنون شهرستان‌های ایلام، چوار، مهران، دره شهر، آبدانان و دهلران در وضعیت قرمز کرونا و نیز شهرستان بدره در وضعیت نارنجی و دیگر شهرستان‌های استان در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

این روزها کرونا به نوعی برای مردم عادی شده و همین عامل باعث شده روند ابتلا به کرونا افزایش پیدا کند، اما تجمعات به عنوان یکی از عوامل اصلی انتقال این بیماری به شمار می‌رود.