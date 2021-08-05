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۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۲۹

مدیر شبکه بهداشت شهرستان دهلران:

۹۲۰۰ دوز واکسن کرونا در دهلران تزریق شد

۹۲۰۰ دوز واکسن کرونا در دهلران تزریق شد

ایلام-مدیر شبکه بهداشت شهرستان دهلران گفت: تاکنون ۹ هزار و ۲۷۸ دوز واکسن کرونا در شهرستان دهلران تزریق شده است.

عبدالصاحب شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از شروع موج پنجم کرونا تاکنون ۵۶۶ نفر نمونه گیری و تست کرونا در این شهرستان انجام شده که از این تعداد ۱۳۶ نفر مثبت گزارش شده است.

وی افزود: تعداد بستری‌ها نیز روز به روز در حال افزایش است، مجموع بستری‌ها از یازدهم تیرماه تاکنون ۱۲۸ نفر بوده است.

شریفی اضافه کرد: تاکنون نیز ۹ هزار و ۲۷۸ دوز واکسن کرونا در این شهرستان تزریق شده است.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان دهلران گفت: با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور نیافتن در مکان‌های شلوغ مانع از انتقال این ویروس منحوس شویم.

هم اکنون شهرستان‌های ایلام، چوار، مهران، دره شهر، آبدانان و دهلران در وضعیت قرمز کرونا و نیز شهرستان بدره در وضعیت نارنجی و دیگر شهرستان‌های استان در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

این روزها کرونا به نوعی برای مردم عادی شده و همین عامل باعث شده روند ابتلا به کرونا افزایش پیدا کند، اما تجمعات به عنوان یکی از عوامل اصلی انتقال این بیماری به شمار می‌رود.

کد مطلب 5274233

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