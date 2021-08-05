برنامه های اصلاحی و تربیتی با استفاده از روش های نوین آموزشی در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل زندان‌های استان تهران که همزمان با روز خانواده از ندامتگاه زنان استان تهران بازدید می‌کرد، گفت: شرط اصلی موفقیت در اصلاح و تربیت که از وظایف مهم زندانبانی و جز اولویت‌های دوازده گانه سازمان است، توجه به مباحث فرهنگی و تربیتی است.

وی همچنین تصریح نمود: خوشبختانه چرخه ارتکاب جرم در میان جامعه بانوان محدودتر است و قضات نیز در هنگام بروز جرم، تا حد امکان از صدور حکم حبس برای آنان اجتناب می‌ورزند و تعداد بسیار کم جمعیت زنان زندانی در استان تهران نسبت به جمعیت مردان گواه این امر است.

مدیرکل زندان‌های استان تهران افزود: زندان جز لاینفک جامعه است، وقتی جرایمی که اغلب دارای شاکی خصوصی هستند، مراجع قضائی ناگزیر از صدور حکم حبس هستند.

حیات الغیب با تأکید بر سیاست‌های رئیس سازمان در خصوص اجرای دقیق طرح طبقه بندی زندانیان و تفکیک متهمین از محکومین اظهار داشت: کار اصلی ما اصلاح و تربیت زندانیان است و این مسئولیت خطیر ایجاب می‌کند با استفاده از ابزار متنوع و خلاقانه و نیز استفاده از روش‌های نوین علمی، آموزشی، تربیتی و برنامه ریزی مدون خدمت رسانی کنیم.

حیات الغیب ادامه داد: ارتقای کیفیت برنامه‌های اصلاحی و تربیتی از برنامه‌های اصلی سازمان زندان هاست که به منظور بازگشت سعادتمندانه مددجو به جامعه و صیانت از حریم خانواده اجرا می‌شود.

مقام عالی زندان‌های استان تهران با گرامیداشت روز خانواده تاکید کرد: خانواده به عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی، آسیب پذیرترین گروه در جامعه است، به طوری که اکثر مشکلات و آسیب‌ها ابتدا در خانواده‌ها بروز پیدا می‌کند و در صورت عدم پیشگیری و برخورد ناصحیح با آنها، به درون جامعه نیز رسوخ می‌کند و در این شرایط دشوار دیگر نمی‌توان به راحتی مشکلات و آسیب‌ها را کنترل کرد.

وی در پایان گفت: خدمت در زندان سخت است ولی باید با دلسوزی، خالصانه و برای رضای خداوند در راستای تحقق اهداف متعالی سازمانی و بازگشت سالم مددجویان به جامعه تلاش نمائیم.

مدیرکل زندان‌های استان تهران پس از بازدید سه ساعته از تمام قسمت‌های ندامتگاه از جمله اندرزگاه‌ها، کلاس‌های فرهنگی و حرفه آموزی، کارگاه‌های اشتغال، واحد بهداشت و درمان، آشپزخانه مرکزی و فروشگاه‌ها با مددجویان و کارکنان نیز گفتگو کرده، دستورات لازم را در خصوص پیگیری در خواست‌های مطرح شده صادر نمود.