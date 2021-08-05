به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد محرم گیلان با بیان اینکه ویروس کرونا یا ساخته دست بشر است یا یک عذاب الهی، بیان کرد: در طول تاریخ چنین بلای فراگیری وجود نداشته و بشر باید به هر نحوی با آن دست و پنجه نرم کند.

رئیس ستاد محرم استان گیلان با اشاره به اینکه گستردگی نهضت حسینی در هیچ دوره‌ای از تاریخ شیعه همانند دوران معاصر نبوده است، افزود: حضور میلیونی افراد در کربلا در تاریخ بی سابقه بوده و این تجمعات نشانه قدرت و عظمت مکتب شیعه است.

وی با بیان اینکه درخت تنومند اسلام با خون امام حسین (ع) زنده مانده است، اضافه کرد: انقلاب اسلامی پرتوی از نهضت امام حسین بود و مایه عزت دین داران دنیا شد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه سلامت انسان در دین بسیار مهم است، تصریح کرد: توجه به سلامت روح مردم مورد تاکید رهبر انقلاب است و این موضوع باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به اینکه مساجد و حسینیه‌ها و تکایای ما توسط دشمن مورد هجوم قرار گرفته است، افزود: رسانه‌های معاند درصدد خالی کردن مساجد هستند و اگر از این موضوع غفلت شود جبران آن بسیار سخت خواهد بود.

وی با بیان اینکه مداحان در مساجد و سخنرانان مذهبی باید رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را به مردم متذکر شوند، عنوان کرد: کمترین آمار تلفات کرونا از مساجد است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه قمه زنی چه به صورت خصوصی و چه به صورت عمومی ممنوع است، خاطرنشان کرد: با قمه زنی باید به شدت برخورد و از انجام آن در هر کجایی جلوگیری شود.

رئیس ستاد محرم استان گیلان با تاکید بر بیان ارزش‌های انقلابی و اسلامی در مراسم محرم، بیان کرد: حمایت و هدایت مردم انقلابی بزرگترین وظیفه مبلغان مذهبی است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به ضرورت سیاهپوش کردن شهر و استان در ایام محرم، اظهار کرد: از ابتدای ورودی شهر باید سیاهپوش ایام محرم بوده و شعارهای در نظر گرفته شده به همراه عکس امام و رهبری به نمایش گذاشته شود.