اعتبارات شهرداری چهارباغ برای مناطق محروم و کمتربرخوردار هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع اعضای سابق شورای اسلامی شهر چهارباغ که در محل مصلای این شهر برگزار شد، اظهار کرد: جا دارد تا از تلاش‌های و زحمات اعضای سابق شورای شهر تشکر و قدردانی کنیم.

وی بیان کرد: پیشرفت و توسعه شهرستان چهارباغ و خدمت به مردم از مهمترین وظایف مسئولان شهرستان به ویژه منتخبین مردم در این دوره از شوراها است.

نماینده مردم چهارباغ، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس تصریح کرد: اختصاص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار بودجه‌ای این شهرستان که با دقت نظر کارشناسانه و توزیع خوب و مناسب از سوی فرماندار این شهرستان همراه بود عاملی برای پیشرفت و توسعه شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: اعضای جدید شورای اسلامی شهر باید از فردا پاسخگوی مردم باشند، مردم انتظارات زیادی از منتخبین خود در شوراها دارند.

حدادی گفت: جهش اعتباری این شهرستان فرصتی است برای توسعه و رونق شهرستان چهارباغ به ویژه در حوزه‌های زیربنایی و فرهنگی است

وی اظهار کرد: اختصاص بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بودجه برای ساخت فرهنگسرا در راستای تأمین نیازهای فرهنگی مردم شهرستان پیوست فرهنگی مناسب ریل توسعه شهرستان است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بیان کرد: اعتبارات تخصیص یافته به شهرداری بر اساس برنامه باید برای مناطق محروم و کمتر برخوردار نواحی شهری هزینه شود.

وی متذکر شد: کنار مردم بودن و برای مردم کار کردن باید سرلوحه امور کاری شوراها باشد.