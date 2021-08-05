به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله شمیرانی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع اعضای سابق شورای اسلامی شهر چهارباغ که در محل مصلای این شهر برگزار شد، اظهار کرد: زحمات استاندار و نماینده مردم شهرستان در مجلس در راستای اختصاص کد بودجهای مستقل برای شهرستان در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام رسید که جای تشکر و قدردانی دارد.
وی با بیان اینکه استقرار ادارات با روحیه جهادی صورت گرفت و این روند تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دارد، تصریح کرد: اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی برای بودجه شهرستان چهارباغ و توزیع مناسب بودجه برای امور زیر بنایی با پیوست فرهنگی، فرصت توسعه و پیشرفت این شهرستان را فراهم خواهد کرد، البته برنامهریزی دقیق و اصولی در این راستا از اهیمت بسیار زیادی برخوردار است.
کانونهای مساجد باید مورد توجه قرار گیرد
فرماندار چهارباغ با بیان اینکه کانونهای مساجد باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مساجد باید محور فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باشد، خاطرنشان کرد: باید مساجد و کانونها از خود بودجه شهرستان تقویت شوند تا مردم و خیرین هم رغبت برای مشارکت در امور و برنامههای فرهنگی و مذهبی داشته باشند.
وی با بیان اینکه پایگاههای مقاومت بسیج در خدمترسانی الگو هستند و باید از این ظرفیت به خوبی بهره برد، گفت: حمل و نقل، کشاورزی، آموزش و پرورش، و ورزش و جوانان حوزههای فرهنگی و زیربنایی بیشترین بودجه شهرستان به آنها اختصاص یافت.
شمیرانی بیان کرد: اتحاد بین مسئولان شهرستان افتخار است که این وحدت و همدلی میتواند زمینه ارتقای شهرستان را فراهم کند و بسیاری از مشکلات پیش رو را از سر راه بزداید.
لزوم راهاندازی هیئتهای اندیشهورز به جای اتاق فکر
وی اظهار کرد: منتخبین با همکاری مسئولان شهرستان و در کنار هم نقاط قوت شورای قبل را تقویت و نقاط ضعف را شناسایی و در رفع آن تلاش کنند. آموزش برای شوراها به صورت هدفمند پیگیری میگردد و اولویت بسیار جدی است.
شمیرانی بیان کرد: امروز که فرصتی برای خدمت به مردم پیش آمده است باید از تمام ظرفیتها بهره برد تا بتوانیم به وظیفهای که به دوش ما گذاشته شده است جامه عمل بپوشانیم.
وی تصریح کرد: باید رعایت کامل قانونمداری در راستای تحقق و شکوفایی اهداف متعالی انقلاب اسلامی و رسیدن به توسعه پایدار و همهجانبه شهرستان چهارباغ گام برداریم و با جدیت هرچه تمامتر برای توسعه عدالت و رفاه اجتماعی تلاش کنیم.
فرماندار چهارباغ با بیان اینکه کاهش محرومیتها در جای جای شهر چهارباغ باید مد نظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: همچنین باید ارتقای کمی و کیفی خدمات را در راستای بهبود مداوم زندگی شهروندان به عنوان یک اولویت مهم در نظر بگیریم و در این راستا با استفاده از تمامی ظرفیتها به سمت پیشرفت و توسعه گام برداریم.
وی متذکر شد: راهاندازی هیئتهای اندیشهورز به جای اتاق فکر و استفاده از ظرفیت جوانها و نیروهای مجرب و متخصص که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، با تکیه بر وحدت و همدلی زمینه ارتقای شهرستان را رقم میزند.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از تلاش اعضای سابق شورای شهر محمد شهر تجلیل به عمل آمد.
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