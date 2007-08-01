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۱۰ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۰

50 برنامه فرهنگی هنری در مساجد لرستان اجرا شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه امور مساجد لرستان گفت: در سه ماه نخست امسال بیش از 0 5 برنامه فرهنگی و هنری در مساجد لرستان برگزار شده است.

حجت الاسلام نبی دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با اشاره به توزیع کتاب در کانون های فرهنگی مساجد استان، اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال بیش از 40 دوره تفسیر کامل نور بین مساجد فعال استان توزیع شده است .

وی در ادامه اظهار داشت : در قالب طرح تفسیر نور در کانون های فرهنگی هنری مساجد در بسیاری از مساجد ، حسینیه ها و امامزاده های سطح استان قرآن توزیع شده است .

دالوند همچنین از توزیع اقلام مورد نیاز کانون های صاحب الزمان (عج)، شهید بهشتی و شهید مطهری شهرستان خرم آباد شامل 10 قفسه کتاب، 20 میز مطالعه و 80 صندلی خبر داد .

کد مطلب 527444

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