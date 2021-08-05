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۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۰۰

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد؛

۲۱ مبتلا به کرونا در فارس جان باختند/بستری۳۳۷ نفر در «ای سی یو»

۲۱ مبتلا به کرونا در فارس جان باختند/بستری۳۳۷ نفر در «ای سی یو»

شیراز - مدیر روابط عمومی علوم پزشکی شیراز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته در استان فارس ۲۱ نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند و آمار کل از زمان شیوع تاکنون به ۵ هزار و ۳۰۷ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح اله حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین آمارهای مربوط به کرونا ویروس در استان فارس گفت: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، یک میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۲۴ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۳۲۱ هزار و ۱۲۳ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۱۲۷ هزار و ۱۱۲ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۲۳ هزار و ۱۱۱ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۳۱۱ هزار و ۷۲۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

او مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را نیز سه هزار و ۹۵۱ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۳۳۷ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

دکتر حسینی در ادامه با اعلام جان باختن ۲۱ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تا کنون را پنج هزار و ۳۰۷ نفر اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه همچنین از بهبودی ۳۰۸ هزار و ۵۱۷ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

او با این هشدار که همچنان ساده پنداری و عادی نگاری از عوامل فزاینده موارد ابتلاء و فوت ناشی از کرونا است، توصیه کرد: با استفاده مداوم از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی از دیگران، خود را در مقابل فوت و حوادث ناشی از کرونا، بیمه کنیم.

کد مطلب 5274504

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