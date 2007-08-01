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۱۰ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۴۰

بشار اسد:

سوریه به چیزی جز عقب نشینی اسرائیل از جولان قانع نخواهد شد

سوریه به چیزی جز عقب نشینی اسرائیل از جولان قانع نخواهد شد

رئیس جمهور سوریه با بیان اینکه تمایل کشورش به صلح به معنای چشم پوشی از حقوقش نیست، تاکید کرد که دمشق به چیزی جز خروج کامل رژیم اسرائیل از بلندی های جولان راضی نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بشار اسد که روز گذشته به مناسبت شصت و دومین سالگرد تاسیس ارتش سوریه سخن می گفت، تصریح کرد: تمایل ما به برقراری صلح به معنای چشم پوشی از حقوقمان نیست. رهبری، ملت و ارتش سوریه به چیزی غیر از بازگرداندن اراضی جولان قانع نخواهد شد. آزادسازی بلندی های جولان پیش از اینکه حق مشروعی باشد که مصوبات بین المللی بر آن تاکید دارد یک امر واجب و مقدس است.

وی افزود: سوریه از فشارهای بین المللی و تهدیدات نخواهد هراسید و همواره بر معیارهای ثابت و بازگرداندن اراضی اشغالی خود پافشاری خواهد کرد.

رئیس جمهوری سوریه گفت: منطقه در سالهای گذشته شاهد تغییرات خطرناکی بوده است، اما  با وجود سلطه برخی از گروه های بین المللی حریص بر منطقه و مشکلات ناشی از آن، حقایق بسیاری به وجود آمده که پیروزی شیوه مقاومت ملی بارزترین آنها به شمار می رود.

وی با بیان اینکه سوریه خواهان برقراری صلح پایدار طبق مصوبات بین المللی و اصل زمین در برابر صلح است، خاطر نشان کرد: صلح واقعی زمانی برقرار خواهد شد که حقوق از دست رفته ملتهای منطقه بازگردانده و امنیت و ثبات در تمام منطقه برقرار شود.

کد مطلب 527457

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