به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز ماه محرم با توجه به شدت شیوع کرونا در استان کرمان، بیت سادات خوشرو اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛

«با عرض تسلیت به پیشگاه حضرت حجت ابن الحسن المهدی (عج) به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)؛ بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، به منظور جلوگیری از گسترش کرونا و حفظ سلامت همشهریان و احترام به کادر درمان، متأسفانه امسال نیز از برگزاری مراسم عزاداری به صورت عمومی در عزاخانه سادات خوشرو معذور بوده و مراسم عزاداری و روضه‌خوانی فقط به صورت خانوادگی و محدود برگزار شده و همشهریان می‌توانند مراسم را از طریق شبکه‌های اجتماعی به آدرس @aashoora مشاهده کنند.

امیدواریم با از بین رفتن این بیماری، به زودی توفیق خدمتگزاری میهمانان و عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) نصیبمان شود.»