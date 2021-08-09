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۱۸ مرداد ۱۴۰۰، ۱۵:۲۹

با توجه به شیوع کرونا؛

عزاداری ماه محرم در بیت سادات خوشروی کرمان مجازی برگزار می‌شود

عزاداری ماه محرم در بیت سادات خوشروی کرمان مجازی برگزار می‌شود

کرمان - بیت سادات خوشرو اعلام کرد: عزاداری‌های ماه محرم در عزاخانه سادات خوشرو به صورت عمومی برگزار نمی‌شود و عزاداران حسینی می‌توانند به صورت مجازی از این برنامه‌ها بهره ببرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز ماه محرم با توجه به شدت شیوع کرونا در استان کرمان، بیت سادات خوشرو اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛

«با عرض تسلیت به پیشگاه حضرت حجت ابن الحسن المهدی (عج) به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)؛ بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، به منظور جلوگیری از گسترش کرونا و حفظ سلامت همشهریان و احترام به کادر درمان، متأسفانه امسال نیز از برگزاری مراسم عزاداری به صورت عمومی در عزاخانه سادات خوشرو معذور بوده و مراسم عزاداری و روضه‌خوانی فقط به صورت خانوادگی و محدود برگزار شده و همشهریان می‌توانند مراسم را از طریق شبکه‌های اجتماعی به آدرس @aashoora مشاهده کنند.

امیدواریم با از بین رفتن این بیماری، به زودی توفیق خدمتگزاری میهمانان و عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) نصیبمان شود.»

کد مطلب 5277442

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