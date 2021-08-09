رکورد تزریق واکسن با ۹۵ هزار دوز در استان تهران شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر دوشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران با بیان اینکه ظرفیت شهرداری و هلال احمر برای کمک به ۱۰۷ مرکز تجمیعی واکسن استفاده شود، اظهار داشت: طی روز گذشته رکورد تزریق واکسن در استان تهران شکسته و ۹۵ هزار دوز واکسن تزریق شد.



وی با بیان اینکه در پنج هفته اخیر در پاساژها، پایانه‌های درون و برون شهری، تالارها و رستوران‌ها شاهد کاهش فاصله گذاری اجتماعی هستیم که به آنها اخطار کتبی داده می‌شود و در صورت استمرار این روند به دستگاه‌های حقوقی معرفی می‌شوند گفت: هر تجمعی باید با رعایت دستورالعمل‌های ستاد کرونا باشد در مورد ماه محرم نیز کمیته اجتماعی، امنیتی و انتظامی پروتکل‌ها را تدوین کرده که هیئت‌ها باید حتماً آن را رعایت کنند تا عزاداری باعث شیوع کرونا نشود.

محسنی بندپی با اشاره به افزایش میزان بستری‌ها افزود: در کل کشور و در استان تهران روند رو به افزایش بیماران سرپایی، بستری‌ها و فوتی‌ها را شاهد هستیم و با توجه به افزایش درمانگاه‌های سرپایی با راهنمایی معاونت درمان نسبت به ارائه پروتکل مراقبت‌های بهداشتی برای بیماران سرپایی و پروتکل‌های پس از ترخیص بیماران ارائه شود تا مراقبت‌ها در خانه انجام شود.



استاندار تهران عنوا ن داشت: تأمین منابع مالی و انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی ضروری است، چرا که در بدترین شرایط مالی قرار دارند که مصوب شده در هر دو مورد مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر پیگیری شود و با توجه به پایین آمدن درآمد دانشگاه‌ها تزریق مالی صورت گیرد و در مورد نیروی انسانی با حذف سیکل طولانی استخدام از طریق شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی در واحدهای مختلف تأمین می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه رابطه معناداری بین کاهش فاصله گذاری اجتماعی و عدم رعایت پروتکل‌ها با افزایش ابتلاء وجود دارد گفت: در این راستا کمیته حقوقی صیانت از حقوق سلامت آحاد جامعه با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضائی، دادگستری و نیروی انتظامی با مدیریت معاونت بهداشت ستاد کرونا استان شکل می‌گیرد تا دستگاه‌های اجرایی و صنوف رصد و پایش شود و کسانی که پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند به لحاظ حقوقی بررسی شوند.

استاندار تهران همچنین خاطرنشان کرد: طرح محله محوری شهید سلیمانی نیز باید به صورت پررنگ‌تر اجرایی شود تا کمک مؤثری به نظام سلامت صورت گیرد.