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۱۰ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۱۶

سایت باشگاه اوساسونا نکونام را به عنوان بازیکن سال 2006 ایران معرفی کرد

سایت باشگاه اوساسونا نکونام را به عنوان بازیکن سال 2006 ایران معرفی کرد

سایت باشگاه اوساسونا از انتخاب جواد نکونام به عنوان بازیکن سال 2006 فوتبال ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه اوساسونا ضمن اعلام این خبر آورده است : مسئولان اوساسونا به نکونام که یکی از گزینه های انتخاب بهترین بازیکن سال ایران است اجازه داده اند تا پس از حضور درمراسم انتخاب بهترین بازیکن سال 2006 فوتبال ایران درتاریخ 9 اوت به تمرینات پیش فصل این تیم بازگردد.

جواد نکونام در رقابت های جام ملت های آسیا 2007 یکی از معدود بازیکنان تیم ملی ایران بود که بازی قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت و به نظر می رسد که عملکرد قابل قبول او در مسابقات فصل گذشته لالیگا به همراه اوساسونا دلیل اصلی این انتخاب بوده است.

کد مطلب 527767

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