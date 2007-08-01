درمان معتادان به طور جدی ادامه پیدا می کند

دکترمحمدرضا جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل اهمیت نقش اقدامات فرهنگی در پیشگیری از مصرف مواد مخدر، روز گذشته جلسه ای با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار و قرار شد نشست های مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در جهت کاهش اعتیاد در سطح کشور، تامین اعتبار لازم برای این اقدامات و ادامه مسیر درمان بیماران معتاد در سراسر کشور، از اولویت برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: برنامه های کنترل و پیشگیری مصرف تریاک در سال آینده ادامه پیدا می کند و در حال حاضر تحقیق و پژوهش در این خصوص آغاز شده است .