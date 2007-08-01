  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۲۱

درمان معتادان به طور جدی ادامه پیدا می کند

درمان معتادان به طور جدی ادامه پیدا می کند

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: درمان بیماران معتاد در سال آینده به صورت جدی دنبال می شود .

دکترمحمدرضا جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل اهمیت نقش اقدامات فرهنگی در پیشگیری از مصرف مواد مخدر،  روز گذشته جلسه ای با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار و قرار شد نشست های مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در جهت کاهش اعتیاد در سطح کشور، تامین اعتبار لازم برای این اقدامات و ادامه مسیر درمان بیماران معتاد در سراسر کشور، از اولویت برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: برنامه های کنترل و پیشگیری مصرف تریاک در سال آینده ادامه پیدا می کند و در حال حاضر تحقیق و پژوهش در این خصوص آغاز شده است .

کد مطلب 527773

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها