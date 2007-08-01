"پسران آجری" بعد از "نصف مال من، نصف مال تو"

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم پسران آجری ساخته مجید قاری زاده که پخش آن بر عهده فیلمیران است، بعد از فیلم نصف مال من ، نصف مال تو اواخر مردادماه در گروه سینمایی استقلال به اکران عمومی درمی آید. فیلم نصف مال ، نصف مال تو از امروز در این گروه به نمایش درآمده است.

در خلاصه داستان پسران آجری آمده: سه جوان آجری که خانه ای با عشق و امید می سازند، ماهور از زندگی سخن می گوید، اختلاف و تضاد نسل ها از دلتنگی و جدایی، رفاقت و دوستی پایان همه رنج ها است. در این فیلم ابوالفضل پورعرب، پوریا پورسرخ، بهنوش طباطبایی و فرزاد فرزین بازی می کنند. ترانه های پسران آجری را فرزاد فرزین بر اساس سروده هایی از افشین یداللهی خوانده و آندره آرزومانیان موسیقی متن فیلم را ساخته است.

این کارگردان پس از اکران این فیلم قصد دارد ساخت شهر مداد رنگی ها را جلوی دوربین ببرد. این فیلم که فیلمنامه آن توسط قاری زاده نوشته شده، قصه و فضایی فانتزی دارد و در ژانر کودک و نوجوان ساخته خواهد شد.