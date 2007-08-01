بنزین مورد نیاز شهرداری ها با نرخ 100 تومان تامین می شود/ اختصاص ده لیتر سهمیه اضافی برای خودروهای استیجاری

این مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: علاوه بر تامین نیاز خودروهای دولتی و نهادهای عمومی و خدماتی به بنزین با نرخ یارانه ای ، در خصوص خودروهای استیجاری این دستگاهها نیز بنابر جلسه نمایندگان ویژه رئیس جمهور و مصوبه هیأت وزیران ، کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی علاوه بر سهمیه مربوط به خودروهای شخصی، می‌توانند روزانه از ده لیتر بنزین مازاد به نرخ هزار ریال استفاده نمایند.

وی متذکر شد: این سهمیه البته با درخواست رئیس یا معاون اداری و مالی دستگاه ذی ربط و با تأیید کمیته مستقر در ستاد تبصره 13 اختصاص می‌یابد.

این مقام ستاد تبصره 13 که خواستار عدم اعلام نام خود شد ، با اشاره به اینکه شهرداری بعنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی، مشمول این مصوبه می‌شود، اظهار داشت: با توجه به مصوبه مذکور و دستور رئیس محترم جمهور شهرداری نیز می‌تواند از این سهمیه استفاده نماید و به این ترتیب بنزین با لیتری هزار ریال در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

وی در خصوص اعلام خبر اختصاص بنزین 600 تومانی به شهرداری تهران گفت: اختصاص بنزین با نرخ غیر یارانه‌ای (600 تومان )به شهرداری که یک نهاد خدماتی عمومی است با دستور ریاست جمهوری و بخشنامه ستاد تبصره 13 مغایرت داشته و قطعا یک اشتباه اداری است که در بخش اجرایی شرکت پالایش و پخش مواد نفتی پیش آمده است.

این منبع آگاه با اشاره به نامه ابلاغ شده در این زمینه به وزارت نفت و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی افزود: بنابراین هیچ گونه مشکل خاصی درمورد اختصاص سهمیه بنزین دولتی به شهرداری وجود ندارد، و بنزین با همان قیمت مصوب لیتری هزار ریال در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش دولت در سهمیه بندی بنزین، رعایت آسایش، رضایت و تداوم و تسهیل خدمات عمومی به مردم است و در خصوص اشتباه فوق نیز مهندس نعمت زاده معاون وزیر نفت اشتباه فوق را اصلاح خواهد کرد.