سند استاندارد سازی پژوهشهای تخصصی علوم انسانی در حوزه علمیه قم تدوین می شود

مدیر امور پژوهشگران معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تدوین سند تخصصی پژوهشهای علوم انسانی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است. مراحل تدوین این سند پس از انتشار اسناد سه گانه استاندارد سازی پژوهش به مفهوم عام آن آغاز خواهد شد، که به همین دلیل پیش بینی می شود تدوین این سند از ابتدای سال آینده آغاز شود.

حجت الاسلام خاکبان افزود: در این سند، اصول پژوهش، روش پژوهش و فرایند پژوهش توسط متخصصان علوم انسانی تدوین و به مجامع علمی ارائه می شود. مرحله بعدی این کلان پژوهش نیز تدوین سند پژوهشهای فوق تخصصی یا به عبارت بهتر "ریز تخصصی" در شاخه های مختلف علوم انسانی خواهد بود.